La Maison Blanche s'explique sur les mystérieux drones... sans convaincre

La controverse sur les drones mystérieux aux Etats-Unis persiste malgré les explications de Donald Trump. L'ancien président affirme qu'ils étaient autorisés pour la recherche, mais ses déclarations soulèvent plus de questions qu'elles n'en résolvent.

1/4 Les étranges objets font la taille d'une voiture, selon des témoins. Photo: dr

Solène Monney Journaliste Blick

La controverse persiste, et les explications de Donald Trump ne devraient rien y changer. Souvenez-vous, en décembre dernier, des drones non identifiés défrayaient la chronique en semant la panique dans le nord-est des Etats-Unis, sans que leur origine ne soit élucidée.

L'administration Biden avait tenté de calmer les esprits, suggérant qu’il s’agissait probablement d’«aéronefs pilotés opérant en toute légalité». Une version jugée peu convaincante par de nombreux élus, certains allant jusqu’à évoquer une possible menace étrangère, notamment de la Russie ou de la Chine, sans preuve tangible.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Donald Trump, à son tour, a voulu rassurer. Par l’intermédiaire de sa porte-parole, Karoline Leavitt, mardi 28 janvier, il a livré son analyse par écrit, rapporte le «New York Post». Mais au lieu d’apaiser les inquiétudes, ses déclarations soulèvent davantage de questions.

Quelles recherches?

Lisant la déclaration de Donald Trump, Karoline Leavitt a affirmé que les drones en question avaient été «autorisés à voler par la FAA [l'Agence fédérale d'aviation] à des fins de recherche et pour diverses autres raisons». Il a également minimisé la dangerosité de la situation en expliquant que «beaucoup de ces drones étaient simplement pilotés par des amateurs et des passionnés de loisirs».

Selon le président américain, «il ne s'agissait pas de l'ennemi». L’ampleur du phénomène se serait accentuée par «pure curiosité». Aucun détail n'a cependant été donné sur ses fameuses recherches, notamment à proximité de bases militaires, ni sur les «diverses autres raisons». De quoi laisser perplexe certains leaders politiques qui ne croient pas à l'innocence de ces engins, ni aux lieux sensibles qu'ils survolaient.

Des explications semblables à Biden

Les explications de Donald Trump s'inscrivent dans la lignée de son prédécesseur, affirmant que les drones n'étaient pas une menace. Pourtant, en décembre, le milliardaire tenait un tout autre discours, critiquant les déclarations de l'administration Biden: «Quelque chose d'étrange se passe et pour une raison inconnue, ils ne veulent pas le dire aux gens.»

Les observations de drones mystérieux ont commencé le 18 novembre dans le New Jersey. Rapidement, des habitants inquiets en ont signalé dans au moins cinq autres États — New York, le Connecticut, la Pennsylvanie, la Virginie et l’Ohio —, rapporte CNN. Des arrestations ont même eu lieu en lien avec des survols suspects près de zones sensibles.

Prendre des étoiles pour des drones

De leur côté, le FBI et le Département de la sécurité intérieur affirment que ces signalements de drones sont dus à des erreurs des habitants. Ceux-ci prendraient à tort des étoiles ou des avions pour des drones.

Les signalements avaient diminué après que la FAA a imposé en décembre des restrictions temporaires de vol pour les drones dans le New Jersey et à New York. Mais depuis leur levée, le 19 janvier, les observations sont reparties à la hausse. Coïncidence, engouement des amateurs ou menace réelle? Le mystère reste entier.