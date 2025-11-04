DE
FR

Tous les vols détournés vers Liège et Charleroi
L'aéroport de Bruxelles fermé après la détection d'un drone

Alerte à l'aéroport de Bruxelles: plusieurs drones ont été repérés au-dessus de son espace aérien. Les vols sont détournés. Les départs et les arrivées sont complètement arrêtés, la durée de l'interruption n'est pas encore connue.
Publié: 20:41 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
L'aéroport de Brussels Airport à Zaventem est complètement fermé ce mardi soir.
Daniel Macher

Alerte en Belgique: l'aéroport Brussels Airport de Zaventem a été complètement fermé mardi soir. Plusieurs drones ont été aperçus au-dessus du site de l'aéroport.

Selon les médias belges, au moins trois drones tournent au-dessus du site. L'espace aérien autour de Bruxelles a été isolé par mesure de précaution, tous les vols sont détournés vers Liège et Charleroi.

Certains avions en approche vers Bruxelles tournent actuellement au-dessus du Limbourg méridional. L'aéroport lui-même confirme l'incident: «Nous enquêtons actuellement sur cette affaire», indique-t-il dans une première déclaration.

Les départs et les atterrissages sont pour l'instant totalement bloqués. On ne sait pas encore combien de temps durera le blocage.

Développement suit

