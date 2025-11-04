Dernière mise à jour: il y a 57 minutes

Alerte à l'aéroport de Bruxelles: plusieurs drones ont été repérés au-dessus de son espace aérien. Les vols sont détournés. Les départs et les arrivées sont complètement arrêtés, la durée de l'interruption n'est pas encore connue.

L'aéroport de Bruxelles fermé après la détection d'un drone

Tous les vols détournés vers Liège et Charleroi

L'aéroport de Brussels Airport à Zaventem est complètement fermé ce mardi soir. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Macher

Alerte en Belgique: l'aéroport Brussels Airport de Zaventem a été complètement fermé mardi soir. Plusieurs drones ont été aperçus au-dessus du site de l'aéroport.

Selon les médias belges, au moins trois drones tournent au-dessus du site. L'espace aérien autour de Bruxelles a été isolé par mesure de précaution, tous les vols sont détournés vers Liège et Charleroi.

Certains avions en approche vers Bruxelles tournent actuellement au-dessus du Limbourg méridional. L'aéroport lui-même confirme l'incident: «Nous enquêtons actuellement sur cette affaire», indique-t-il dans une première déclaration.

Les départs et les atterrissages sont pour l'instant totalement bloqués. On ne sait pas encore combien de temps durera le blocage.

Développement suit