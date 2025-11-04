L'aéroport de Bruxelles fermé après la détection d'un drone

L'aéroport de Brussels Airport à Zaventem est complètement fermé ce mardi soir.
Photo: keystone-sda.ch
Daniel Macher
Alerte en Belgique: l'aéroport Brussels Airport de Zaventem a été complètement fermé mardi soir. Plusieurs drones ont été aperçus au-dessus du site de l'aéroport.
Selon les médias belges, au moins trois drones tournent au-dessus du site. L'espace aérien autour de Bruxelles a été isolé par mesure de précaution, tous les vols sont détournés vers Liège et Charleroi.
Certains avions en approche vers Bruxelles tournent actuellement au-dessus du Limbourg méridional. L'aéroport lui-même confirme l'incident: «Nous enquêtons actuellement sur cette affaire», indique-t-il dans une première déclaration.
Les départs et les atterrissages sont pour l'instant totalement bloqués. On ne sait pas encore combien de temps durera le blocage.
Développement suit
