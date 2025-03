Takeshi Iwaya (droite) et Wang Yi. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les chefs de la diplomatie du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud ont cherché samedi à Tokyo à se rapprocher et surmonter leurs différends et désaccords, alors que la guerre commerciale engagée par les États-Unis menace la région.

Une situation mondiale qui se tend

«La situation internationale est devenue de plus en plus difficile et il n'est pas exagéré de dire que nous nous trouvons à un tournant de l'histoire», a déclaré le ministre japonais des affaires étrangères, Takeshi Iwaya en ouvrant ses discussions avec ses homologues chinois Wang Yi et sud-coréen Cho Tae-yul. «Il est plus que jamais nécessaire de redoubler d'efforts pour surmonter les divisions et les confrontations par le dialogue et la coopération».

Résister ensemble

Renforcer la coopération permettra de «résister ensemble aux risques» et de promouvoir la «compréhension mutuelle» entre les populations, a relevé de son côté Wang Yi.

Cette réunion trilatérale, la 11e sous ce format, intervient alors que l'Asie orientale se trouve sous la menace de l'offensive douanière du président américain Donald Trump et confrontée aux déploiements militaires nord-coréens en soutien à la Russie en Ukraine et manoeuvres de Pékin autour de Taïwan.

Echange «franc»

La rencontre a donné lieu, a indiqué Takeshi Iwaya à son issue, à «un échange de points de vue franc sur la coopération trilatérale» et les enjeux internationaux. Il a relevé une volonté commune de «promouvoir une coopération orientée vers l'avenir».

Il a annoncé que Tokyo, Séoul et Pékin comptaient «accélérer» leurs discussions pour organiser un nouveau sommet entre leurs dirigeants.

Les chefs d'État ou de gouvernement des trois pays s'étaient retrouvés en mai 2024 à Séoul pour leur premier sommet tripartite en cinq ans: ils y avaient réaffirmé leur objectif de dénucléarisation de la péninsule coréenne, en référence aux armements nucléaires développés par la Corée du Nord.

Séoul et Tokyo adoptent une position plus ferme à l'égard de Pyongyang que Pékin, qui demeure l'un des principaux alliés et bailleurs de fonds économiques de la Corée du Nord

«Nous avons réaffirmé que le maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne constitue un intérêt commun et une responsabilité partagée des trois pays», a déclaré Cho Tae-yul à l'issue de la rencontre de samedi.