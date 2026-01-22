Sur TikTok, la chasse aux pédophiles vire à l’illégalité

Des jeunes streamers de TikTok prétendent traquer des pédophiles en direct, mais leurs méthodes illégales suscitent l’indignation. Visages non floutés et données exposées, ils risquent jusqu’à trois ans de prison.

Jeremy Goy

Ils sont jeunes, violents et sans scrupules. Ces derniers temps, des groupes se présentant comme des «pedo hunters» ont fait la une de plusieurs médias: sur internet, ils se font passer pour des enfants, donnent rendez-vous à des hommes soupçonnés de pratiques pédophiles, puis les agressent physiquement.

Dans la même tendance, un phénomène suscite désormais l’indignation sur TikTok. De jeunes utilisateurs y diffusent en direct des vidéos où ils prétendent démasquer des pédophiles, tout en commettant eux-mêmes des infractions pénales, sous les yeux de milliers de spectateurs. Pour ces lives, les streamers recrutent volontairement de jeunes femmes prêtes à se faire passer pour des mineures. Via OmeTV, ces appâts contactent ensuite des hommes inconnus attirés par des mineurs.

Au fil des échanges, des informations personnelles sont délibérément soutirées. Les interlocuteurs apparaissent à visage découvert, avec la voix reconnaissable et sans aucun le moindre floutage. Pendant la diffusion, de nombreux dons affluent en direct, alimentant le compte des streamers.

A l’opposé de ces pratiques, Ric Dluzinski affirme agir autrement. Connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Bodenlos TV, il compte environ 240’000 abonnés. En dix mois, il dit avoir permis l’identification de près de 290 pédocriminels. Début janvier, il a témoigné devant un tribunal dans une affaire ayant conduit à la condamnation d’un père de famille à 18 mois de prison ferme pour tentative d’abus sexuel sur mineur sans contact physique.

«Une catastrophe absolue»

Lui aussi se fait passer pour un enfant lors de diffusions en direct et échange avec des pédocriminels, mais en respectant les droits de la personnalité et la protection des données: les visages sont floutés, les voix modifiées. Toutes les informations pertinentes issues des conversations téléphoniques et des échanges écrits sont ensuite transmises à la police, et font l'objet d’un dépôt de plainte.

La chasse aux péodphile sur TikTok, il la critique sans détour: «C’est une catastrophe absolue. Des infractions pénales sont commises en série » Selon lui, l’objectif des streamers n’est manifestement pas de lutter contre les abus. Ce qui prime, ce sont le divertissement, les abonnés, les clics et l’argent.

Dans ces streams, les femmes incitent régulièrement et de manière insistante leurs interlocuteurs à commettre des infractions. Comme les échanges se déroulent avec le consentement des deux parties et que les appâts se présentent comme âgées de 16 ans, une plainte contre les hommes n’a juridiquement aucune chance d’aboutir: «Cela n’a rien à voir avec le pedo-hunting.» Cette dérive, Ric Dluzinski la juge particulièrement dommageable, car ces pratiques participent également à discréditer son propre travail.

Jusqu'à trois ans de prison

D’un point de vue purement juridique, les méthodes de ces jeunes traqueurs de pédophiles sont risquées, confirme Martin Steiger, avocat spécialisé en droit du numérique. «Les conversations ne peuvent pas être enregistrées librement et sans consentement.» Or, les hommes concernés n’auraient pas accepté d’être enregistrés. Il n’existerait par ailleurs ni intérêt privé prépondérant ni intérêt public justifiant la diffusion de ces streams. Le fait que des données personnelles soient accessibles et que les visages soient reconnaissables aggrave encore le préjudice.

De telles actions violent les droits de la personnalité et la législation sur la protection des données. Les streamers évoluent ainsi, selon l’avocat, dans le champ du délit, passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. Les personnes visées peuvent agir en justice aussi bien contre les participants que contre les responsables, y compris les plateformes qui permettent la diffusion de ces streams.

Dans les faits, beaucoup hésitent toutefois à porter plainte, poursuit le juriste. « l est compréhensible que l’on n’ait pas envie d’expliquer à la police ou à un avocat avoir été publiquement exposé, notamment dans le cadre d’un cas de pedo-hunting.»

Blick a sollicité plusieurs streamers pour obtenir une prise de position. Aucun n’a répondu à ce stade.