Le Cybertruck devait être la star de Tesla. Il est devenu son boulet. Ventes en chute libre, rappels en série, connotation politique: le modèle fétiche d’Elon Musk est l'un des plus grands échecs du constructeur électrique. Autopsie d'un fiasco.

Le «modèle préféré» d'Elon Musk est devenu le plus gros boulet de Tesla

1/4 Dans le Michigan, ces Cybertrucks aspirent à être vendus. Encore faut-il qu'ils trouvent preneur. Photo: Getty Images

Nicola Imfeld

Elon Musk a beau avoir tourné le dos à Donald Trump et fondé son propre parti, le mal est fait! Le constructeur de voitures électriques Tesla, propriété du milliardaire d'origine sud-africaine, a livré environ 384'000 véhicules au deuxième trimestre de l'année 2025, en baisse de 13,5% par rapport à l'année précédente. En Europe, les ventes ont carrément chuté de 40%. De quoi sérieusement inquiéter Musk et ses équipes.

Le Cybertruck, modèle lancé en 2023, illustre parfaitement cette débâcle. Dans ses chiffres trimestriels, Tesla ne communique pas de statistiques exclusives à ce pick-up. Celui-ci est classé au sein de la catégorie «Autres modèles», aux côtés des Tesla S et X. Or, ces trois modèles ont vu leur vente passer de 24'000 unités au deuxième trimestre 2024 à seulement 10'400 sur la même période en 2025. Une dégringolade de plus de 50%.

Selon les estimations de CNN, les Cybertruck constituent environ la moitié des véhicules de la catégorie «autres modèles» vendus entre avril et juin 2025. En d'autres termes, seules 5000 pièces auraient été écoulées en l'espace de trois mois. Un énorme camouflet pour Elon Musk, qui tablait sur la construction de 250'000 Cybertruck en 2025. Dire que son objectif ne sera pas atteint est un doux euphémisme.

Prix élevés, design étrange, rappels à gogo

Mais comment expliquer un tel fiasco? Outre un prix d'achat élevé (entre 80’000 à 100’000 dollars), les experts pointent du doigt le design jugé farfelu, ainsi que les nombreux rappels de véhicule. S’ajoute à cela la personnalité clivante du patron de Tesla: le Cybertruck est désormais surnommé le «Maga-Truck», en référence au slogan de Donald Trump «Make America Great Again». Une étiquette qui pourrait freiner de potentiels acheteurs.

Face à cette spirale négative, Elon Musk semble désormais prendre ses distances. Celui qui présentait autrefois le Cybertruck comme son «modèle préféré» n’en a plus parlé publiquement depuis des mois. Le patron de Tesla concentre désormais ses efforts sur un autre chantier ambitieux: les voitures autonomes.

Mais là encore, les débuts sont chaotiques. Au Texas, certains robotaxis se sont notamment mis à rouler à contresens sur la route, forçant les autorités à ouvrir une enquête.