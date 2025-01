Beat Jans à Varsovie pour discuter des menaces en Europe

Le conseiller fédéral Beat Jans a participé à une réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'UE à Varsovie. Les discussions ont porté sur la politique des retours, le terrorisme, le crime organisé et les menaces hybrides.

Terrorisme et crime organisé

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Beat Jans a participé jeudi à Varsovie à une rencontre des ministres de la Justice et de l’Intérieur de l'Union européenne (UE). Au menu des discussions figuraient les nouveautés prévues concernant la politique des retours et les menaces actuelles en lien avec le terrorisme, le crime organisé et les risques hybrides.

Comme tous les autres Etats d’Europe, la Suisse fait face à une augmentation des menaces hybrides, a exposé le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), cité jeudi dans un communiqué de ses services. Une stratégie efficace pour s’en prémunir nécessite une approche englobant l’ensemble de la société et un renforcement de la sécurité intérieure.

Utilité de la Suisse

La Suisse contribue à la sécurité en Europe par sa situation géographique, ainsi que par la collaboration policière étroite qu’elle entretient avec les pays européens et par son association à Schengen, a précisé Beat Jans.

La présidence polonaise du Conseil a abordé la question de la prochaine stratégie de l'UE pour la sécurité intérieure. A ce sujet, Beat Jans a souligné que le rôle des Etats associés à Schengen devait être pris en compte lors de son élaboration.

Nouvelle directive

Les ministres réunis à Varsovie ont par ailleurs discuté de nouvelles approches pour endiguer la migration irrégulière, parmi lesquelles la réforme prévue concernant les retours. Cette nouvelle directive doit être présentée en mars par la Commission européenne.

Beat Jans s’est déclaré ouvert à de nouvelles approches pour endiguer la migration irrégulière, mais dans le respect des droits fondamentaux. Le Bâlois a par ailleurs évoqué le modèle suisse des partenariats migratoires, en soulignant qu'un dialogue d'égal à égal est nécessaire avec les pays partenaires pour trouver des solutions durables.

La migration a également été au cœur des rencontres bilatérales que le conseiller fédéral a menées avec certains de ses homologues. Avec le ministre danois de l’Intérieur, Kaare Dybvad Bek, il s'est entretenu des défis spécifiques auxquels font face les deux pays en matière de migrations, ainsi que de la protection des réfugiés ukrainiens et de leur intégration dans le marché du travail.

Le Danemark reprendra la présidence du Conseil de l’UE au second semestre et fera avancer la discussion sur ces sujets. Les questions migratoires étaient également au menu des discussions de Beat Jans avec la ministre islandaise de la Justice Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir et le ministre luxembourgeois de l’Intérieur Léon Gloden.