Tensions entre Moscou et New Delhi Des Indiens seraient enrôlés de force par la Russie pour mourir au front

La tension monte entre l'Inde et la Russie. New Delhi accuse Moscou de tromper ses citoyens avec de fausses offres d'emploi pour les enrôler dans la guerre en Ukraine. Plus de 100 Indiens auraient été contraints de se battre.