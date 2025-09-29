Publié: il y a 35 minutes

Le typhon Bualoi a fait 11 morts au Vietnam, selon les autorités. Une vingtaine de personnes sont portées disparues. La tornade a particulièrement frappé la province de Ninh Binh au nord, causant neuf décès.

Le bilan du typhon Bualoi grimpe à 11 morts au Vietnam

Le bilan du typhon Bualoi s'élève désormais à 11 morts au Vietnam. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le bilan du typhon Bualoi s'élève désormais à 11 morts au Vietnam, ont annoncé lundi les autorités, tandis qu'une vingtaine d'autres personnes sont portées disparues.

Parmi les personnes décédées, au moins neuf ont été tuées par une tornade provoquée par le typhon qui a balayé la province de Ninh Binh, au nord du pays et deux autres dans les provinces de Thanh Hoa (nord) et Hue (centre), ont précisé les autorités en charge des catastrophes naturelles.