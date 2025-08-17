A Tel-Aviv, rassemblement massif pour demander l'arrêt de la guerre et le retour des otages
Brandissant des photos d'otages, aux sons de tambours et slogans appelant au retour des captifs israéliens, des dizaines de milliers de personnes, jusqu'à 500'000 selon les organisateurs, ont pris les rues Tel-Aviv dimanche pour demander la fin de la guerre à Gaza.
La mobilisation s'est organisée après la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahu, il y a un peu plus d'une semaine, de lancer une nouvelle offensive contre le Hamas dans le territoire palestinien, et de s'y emparer de la ville de Gaza et des camps voisins.
Sillonnant les rues du centre ville, à l'ombre des tours de verre, la foule a convergé vers la «place des otages» de Tel Aviv, le centre nerveux du mouvement. «Le gouvernement israélien n'a jamais proposé une initiative sincère pour un accord global et la fin de la guerre», accuse Einav Tzangauker, dont le fils Matan est détenu à Gaza, s'adressant à la foule. «Nous demandons un accord complet et réalisable ainsi que la fin de la guerre. Nous demandons ce qui nous revient de droit, nos enfants.»
«Le pays tout entier se déchire, notre image dans le monde a complètement changé, elle est pire que jamais, et ça suffit», s'émeut Nick, un travailleur de la tech de 31 ans, demandant à ne pas donner son nom de famille.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce se «concentrer» sur la ville de Gaza
L'armée israélienne va «concentrer» ses opérations sur la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien, pour y frapper de «façon décisive» le Hamas, a annoncé dimanche son chef d'état-major.
«Aujourd'hui, nous approuvons le plan pour la prochaine phase de la guerre», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, cité par un communiqué de l'armée au cours d'une visite sur le terrain dans la bande de Gaza.
«Nous maintiendrons l'élan de l'opération» d'envergure annoncée mi-mai par l'armée dans le territoire palestinien en guerre depuis 22 mois «tout en nous concentrant sur la ville de Gaza» – la plus grande du territoire et selon Israël un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien, a-t-il développé.
«Nous continuerons à frapper jusqu'à la défaite décisive du Hamas, en gardant toujours les otages au premier plan de nos préoccupations», a-t-il ajouté.
Le Hamas dénonce un «crime de guerre»
Les déclarations du chef d'état-major sur les «plans visant à occuper Gaza sont la promesse d'une nouvelle vague d'extermination et de déplacement massif», a réagi le mouvement islamiste sur son site internet.
Le Hamas y voit «un crime de guerre majeur, reflétant le mépris de l'occupant pour les lois internationales et humanitaires», avec «le soutien politique et militaire des Etats-Unis qui ont donné carte blanche» à Israël.
Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre.
Source: AFP
Une frappe israélienne fait 18 morts dans la bande de Gaza
La Défense civile à Gaza a indiqué que 18 personnes avaient été tuées et des dizaines blessées dimanche dans des bombardements et tirs israéliens dans le territoire palestinien ravagé par plus de 22 mois de guerre.
Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, a déclaré à l'AFP que parmi les morts figuraient sept Palestiniens tués à l'aube par une frappe de drone dans la cour de l'hôpital al-Maamadani dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire affamé.
Selon des témoins, les victimes faisaient partie de «l'unité Sahm» affiliée au mouvement islamiste Hamas. Cette unité regroupe des centaines d'agents de sécurité et de volontaires chargés «d'assurer l'aide et de lutter contre les pillards», selon des sources du Hamas.
L'armée n'a pas commenté ces bombardements dans l'immédiat. Les raids aériens ont été menés dans la nuit et le matin contre différentes zones de la bande de Gaza, où l'armée israélienne mène une offensive destructrice en riposte à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, et assiège les quelque deux millions d'habitants.
Source: AFP
«Mettre fin à la guerre» et «ramener tout le monde»
Des manifestations ont débuté dimanche dans plusieurs villes d'Israël pour réclamer la fin de la guerre dans la bande de Gaza et un accord négocié pour la libération des otages qui y sont retenus. Cette mobilisation survient alors qu'Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés le 7 octobre 2023.
Un immense drapeau israélien, floqué de portraits de personnes kidnappées, a été déployé à Tel-Aviv sur la «place des otages», devenue emblématique depuis le début de la guerre à Gaza, selon une photo diffusée sur X.
Plusieurs importants axes routiers ont été coupés par des manifestants, notamment l'autoroute reliant Tel-Aviv à Jérusalem, où des manifestants ont mis le feu à des pneus et provoqué d'importants bouchons, selon des images des médias locaux.
Appel à la grève
Vers 8h (7h en Suisse), des dizaines de manifestants postés devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu demandaient au gouvernement de «mettre fin à la guerre» et «ramener tout le monde», en référence aux otages. Là aussi, ils brandissaient les portraits des personnes enlevées, drapeaux israéliens et bannières jaunes, la couleur symbole des otages.
Le Forum des familles et des disparus, principale association des proches d'otages, mais aussi l'opposition, une partie du monde économique et syndical, ont appelé à une grève de solidarité ce dimanche avec les otages à Gaza. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé que ces manifestations «renforcent le Hamas».
Source: AFP
Au moins 36 Palestiniens tués ce samedi par des raids israéliens
La Défense civile locale a fait état de la mort samedi de 36 Palestiniens, dont des enfants, tués dans l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Parmi eux, 21 l'ont été près de deux centres de distribution d'aide humanitaire dans le sud et le nord du territoire, et six autres, dont trois enfants, dans des frappes visant le camp de réfugiés de Bureij (centre) et la zone d'al-Mawassi (sud),
Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a affirmé à l'AFP qu'un quartier de Gaza-ville – Zeitoun – dans le nord du territoire palestinien assiégé et affamé, était soumis à d'intenses bombardements depuis presque une semaine. «Nous avons oublié ce qu'est le sommeil. Les raids aériens et les tirs de char ne s'arrêtent pas. (...) Nous n'avons plus ni nourriture ni eau potable», a déclaré un habitant de Gaza-ville, Ghassan Kashko, au téléphone à l'AFP.
L'armée israélienne a mis en doute ces chiffres, affirmant à l'AFP que «les institutions à Gaza sont contrôlées et dirigées par le Hamas et donc soumises à son agenda».
Source: AFP
Berlin appelle Israël à «cesser la construction de colonies» en Cisjordanie
L'Allemagne s'oppose «fermement» à la poursuite par Israël d'un projet clé de logements en Cisjordanie occupée, et demande au gouvernement israélien de «cesser la construction de colonies» dans le territoire palestinien, a affirmé jeudi son ministère des Affaires étrangères.
Berlin «rejette fermement les annonces du gouvernement israélien concernant l'approbation de milliers de nouveaux logements dans les colonies israéliennes en Cisjordanie», a déclaré le ministère dans un communiqué, après l'appel lancé par le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich pour accélérer ce projet de construction de 3400 logements.
Source: AFP
Un ministre israélien d'extrême droite veut accélérer la colonisation en Cisjordanie
Un ministre israélien d'extrême droite a appelé jeudi à accélérer un projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie et à annexer ce territoire palestinien occupé par Israël, en riposte aux annonces de plusieurs pays de reconnaître un Etat palestinien.
Ce projet clé, baptisé E1, couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d'un éventuel Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale, selon ses détracteurs. «Ceux qui veulent aujourd'hui reconnaître un Etat palestinien recevront une réponse de notre part sur le terrain.(...) Par des faits concrets: des maisons, des quartiers, des routes et des familles juives qui construisent leur vie», a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich.
Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que ce projet, «s'il se concrétisait, mettrait fin aux perspectives d'une solution à deux Etats» et «couperait le nord du sud de la Cisjordanie», selon son porte-parole Stéphane Dujarric.
Source: AFP
A Gaza, la Défense civile fait état de 17 morts dans des raids
Au moins 17 Palestiniens ont été tués, dont six qui attendaient de recevoir de l'aide humanitaire, a affirmé à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
«Les forces d'occupation israéliennes intensifient leurs raids à Zeitoun», un quartier du sud-ouest de la ville de Gaza, située dans le nord du territoire palestinien affamé et ravagé par plus de 22 mois de guerre, selon Mahmoud Bassal. L'armée n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.
«Pour le 4e jour consécutif, la zone est la cible d'une opération militaire qui a entraîné un grand nombre de martyrs et de blessés. Depuis l'aube, nous avons reçu 28 appels de familles du quartier, certaines dont les enfants ont été tués. Beaucoup de personnes ne peuvent pas partir à cause des tirs», a affirmé Mahmoud Bassal.
Maram Kashko, une habitante de Zeitoun, a témoigné à l'AFP: «les frappes se sont intensifiées depuis 4 jours. Mon neveu, sa femme et leurs enfants ont été tués dans un bombardement», a-t-elle dit. Leurs corps ont été évacués à l'hôpital Al-Ahli, à Gaza-ville, puis inhumés, a constaté un vidéaste de l'AFP.
Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins avec le but affiché de vaincre le Hamas et de libérer les otages israéliens.
Source: ATS
Le chef du Hezbollah remercie l'Iran pour son soutien continu face à Israël
Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a remercié le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, pour le soutien continu de l'Iran face à Israël, a indiqué jeudi le mouvement chiite libanais dans un communiqué. Il a également salué l'appui iranien à «l'unité, la souveraineté et l'indépendance du Liban» et mis en avant «les relations fraternelles entre les peuples libanais et iranien».
Depuis des décennies, Téhéran est le principal allié du Hezbollah, sorti affaibli de la récente guerre avec Israël qui a détruit une partie de son arsenal et coûté la vie à plusieurs de ses commandants.
La visite de Ali Larijani intervient après que le gouvernement libanais a chargé l'armée de préparer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année.
Source: AFP
Les Houthis revendiquent un tir de missile contre Israël, intercepté par l'armée
L'armée israélienne a annoncé tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, revendiqué par les rebelles Houthis qui visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.
«Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël», a indiqué l'armée dans un communiqué. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé plus tard que les rebelles avaient visé l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv, «à l'aide d'un missile balistique hypersonique».
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen
L'armée israélienne a dit tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, d'où les rebelles Houthis visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.
«Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
