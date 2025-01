Drones de l'armée iranienne. Photo: Keystone/AP

«J'espère que le (président élu Donald) Trump conduira à la paix régionale et mondiale et ne contribuera pas, au contraire, à un bain de sang ou une guerre», a déclaré le nouveau président réformiste de l'Iran, dans une interview réalisée dans son pays par la chaîne NBC News, à moins d'une semaine de l'investiture du 47e président américain.

Washington et Téhéran n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans et Donald Trump a plusieurs fois suggéré, lors de sa campagne, qu'Israël pourrait frapper des installations nucléaires iraniennes.

«Nous réagirons à n'importe quelle action. Nous ne craignons pas la guerre, mais nous ne la cherchons pas», a répondu le président Pezeshkian, par le biais d'un traducteur, interrogé sur la perspective de frappes militaires israéliennes, avec l'accord des Etats-Unis, contre des sites nucléaires de son pays.

Dans le même temps, son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, a fait état mardi d'une volonté «sérieuse» de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni de reprendre les négociations sur ce programme nucléaire, à l'issue de pourparlers à Genève.

Téhéran soupçonné pour ses projets militaires depuis 20 ans

Les tensions autour du nucléaire civil iranien – les grandes puissances soupçonnant depuis deux décennies Téhéran d'avoir des objectifs militaires – n'ont fait que se raviver depuis que le président Trump en 2018 s'était retiré d'un accord international de 2015.

Ce texte, signé par les Etats-Unis sous la présidence de Barack Obama, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, offrait à l'Iran un allègement des sanctions en échange d'une limitation de ses ambitions nucléaires.

Et depuis le retrait de Washington, l'Iran est revenu sur ses engagements en matière d'enrichissement et de contrôle de son programme nucléaire. «Tout ce que nous avons fait jusqu'ici a été pacifique. Nous ne cherchons pas à créer une arme nucléaire. Mais ils nous accusent de chercher à fabriquer une bombe» atomique, s'est défendu le président iranien.

Interrogé par NBC News sur la possibilité de «négociations directes et ouvertes avec le président Trump», le dirigeant iranien s'est montré sceptique. «Le problème n'est pas le dialogue. Le problème réside dans les engagements qui découlent de discussions et de ce dialogue», a-t-il répondu en déplorant que «l'autre partie n'ait pas tenu ses promesses, ni respecté ses obligations».