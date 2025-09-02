Amnesty dénonce l'exécution de 46 Druzes en Syrie

Amnesty International a accusé mardi les forces gouvernementales syriennes et des groupes affiliés d'avoir exécuté sommairement 46 Druzes à Soueïda les 15 et 16 juillet, et a réclamé que les responsables soient traduits en justice.

Les affrontements dans la province méridionale syrienne de Soueïda, majoritairement druze, avaient éclaté le 13 juillet entre combattants druzes et bédouins sunnites, avant l'intervention des forces de sécurité et des membres de tribus venus d'autres régions de Syrie pour prêter main forte aux bédouins.

Photo: Anadolu via Getty Images

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni, a fait état la semaine dernière d'un nouveau bilan de 2000 morts, dont 789 civils druzes «exécutés sommairement», selon lui, par des «membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur».

Amnesty a indiqué avoir documenté «des tirs délibérés et l'exécution de 46 Druzes» à Soueïda «sur une place publique, dans des habitations, une école, un hôpital et une salle de cérémonie». Selon l'organisation, des vidéos authentifiées montrent «des hommes armés en uniforme militaire et des forces de sécurité, certains portant des insignes officiels, exécuter des personnes non armées».

Source: AFP