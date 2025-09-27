DE
FR

La police ferme l'Oktoberfest
Panique à l'Oktoberfest de Munich – trop de visiteurs

L'Oktoberfest de Munich a été temporairement fermé par la police samedi soir en raison de la surpopulation. L'affluence était telle que des réactions de panique ont eu lieu.
Publié: il y a 32 minutes
Partager
Écouter
1/2
L'Oktoberfest de Munich a dû être fermé. L'affluence de visiteurs était trop importante.
Photo: Webcam
Blickgruppe_Portrait_195.JPG
Flavio Paolo Razzino

Samedi en début de soirée, l'Oktoberfest de Munich a dû être temporairement fermé en raison d'une forte affluence. A 17h56, la police a annoncé sur X: «Le site de l'Oktoberfest est désormais fermé pour cause de surpopulation. Ne venez plus à l'Oktoberfest.» Le message a également été diffusé en anglais et en italien afin d'avertir les touristes à temps.

A lire aussi
Nos 5 brasseries préférées à Lausanne
Envie de comfort food?
Nos 5 brasseries préférées à Lausanne
Une soirée tourne au cauchemar à Zurich et lui coûte 9000 francs
Témoignage
Drogué, blessé et dépouillé
Une soirée tourne au cauchemar à Zurich et lui coûte 9000 francs

Des participants isolés ont crié à l'aide

Des dizaines de milliers de visiteurs se sont pressés sur la Theresienwiese. Il n'y avait plus de place sous les chapiteaux, et les allées entre les attractions ainsi que les jardins à bière étaient tout autant bondés. Des réactions de panique ont parfois eu lieu. Certains visiteurs, se sentant acculés, ont appelé à l'aide, comme le rapporte «Bild».

Après s'être concertés, la police et les organisateurs ont décidé de bloquer l'accès à la manifestation afin de désamorcer les tensions. Des annonces par haut-parleurs ont été diffusées, demandant aux participants de cesser de faire la queue devant les tentes et, si possible, de quitter le site par l'entrée principale en direction de la gare centrale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus