Panique à l'Oktoberfest de Munich – trop de visiteurs

L'Oktoberfest de Munich a été temporairement fermé par la police samedi soir en raison de la surpopulation. L'affluence était telle que des réactions de panique ont eu lieu.

1/2 L'Oktoberfest de Munich a dû être fermé. L'affluence de visiteurs était trop importante. Photo: Webcam

Flavio Paolo Razzino

Samedi en début de soirée, l'Oktoberfest de Munich a dû être temporairement fermé en raison d'une forte affluence. A 17h56, la police a annoncé sur X: «Le site de l'Oktoberfest est désormais fermé pour cause de surpopulation. Ne venez plus à l'Oktoberfest.» Le message a également été diffusé en anglais et en italien afin d'avertir les touristes à temps.

Des participants isolés ont crié à l'aide

Des dizaines de milliers de visiteurs se sont pressés sur la Theresienwiese. Il n'y avait plus de place sous les chapiteaux, et les allées entre les attractions ainsi que les jardins à bière étaient tout autant bondés. Des réactions de panique ont parfois eu lieu. Certains visiteurs, se sentant acculés, ont appelé à l'aide, comme le rapporte «Bild».

Après s'être concertés, la police et les organisateurs ont décidé de bloquer l'accès à la manifestation afin de désamorcer les tensions. Des annonces par haut-parleurs ont été diffusées, demandant aux participants de cesser de faire la queue devant les tentes et, si possible, de quitter le site par l'entrée principale en direction de la gare centrale.