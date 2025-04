Le prince William et Kate terminent leur séjour en Écosse, célébrant leur 14e anniversaire de mariage. Le couple a partagé une photo intime d'eux sur l'île de Mull, marquant leur premier voyage officiel depuis l'annonce du cancer de Kate en mars 2024.

Kate et William fêtent leurs 14 ans de mariage dans l'intimité

C'est en Ecosse que Kate et William se sont rencontrés il y a 20 ans. Photo: Instagram

AFP Agence France-Presse

Le prince William et son épouse Kate achèvent mercredi leur séjour en Ecosse où ils ont fêté leur 14e anniversaire de mariage dans l'intimité, partageant pour l'occasion une photo d'eux, de dos et enlacés, en pleine nature. Sur ce cliché, diffusé sur les réseaux sociaux, le couple pose au bord de l'eau, face à des collines, sur l'île de Mull, dans les Hébrides intérieures, à l'ouest de l'Ecosse. «C'est merveilleux d'être de retour sur l'île de Mull. Merci à tous pour votre accueil si chaleureux. W&C», écrivent-ils en légende, accompagnant ce court texte d'un emoji coeur.

Le fils aîné du roi Charles et son épouse ont entamé mardi ce voyage de deux jours, leur déplacement officiel le plus lointain depuis l'annonce du cancer de la princesse en mars 2024. Le couple a logé dans un cottage isolé sur cette île de 3000 habitants qui vit du tourisme, de la pêche et de l'agriculture.

Retour sur le devant de la scène

Lors de ce séjour qui les a aussi menés sur l'île d'Iona, William et Catherine ont passé du temps avec des habitants, évoquant «l'importance des liens sociaux et de la protection de l'environnement», deux sujets qui leur tiennent à coeur, selon le palais de Kensington. Kate a annoncé mi-janvier être en rémission, mais n'a jamais dévoilé la nature de son cancer. La princesse de Galles, très populaire, avait disparu des radars pendant sa chimiothérapie, et cette annonce avait signé son retour officiel sur le devant de la scène.

C'est en Ecosse que Kate, 43 ans, et William, 42 ans, se sont rencontrés il y a 20 ans, alors qu'ils étudiaient à l'université de St Andrews, au nord-est d'Edimbourg. Mardi, ils ont notamment visité un marché artisanal et se sont rendus dans une ferme. Le couple était habillé de façon décontractée, en jean et chemise. Kate est apparue souriante, sa longue chevelure éclaircie par un balayage. Le couple a évoqué sa visite de l'île en 2003, alors qu'ils étaient étudiants. «Nous avons passé de très bons moments ici, c'était merveilleux», a confié le prince William.