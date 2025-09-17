Le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, est arrivé mercredi au château de Windsor. Il doit être reçu par le roi Charles III et la reine Camilla, au premier jour complet de sa visite d'Etat au Royaume-Uni.

Trump se pose au château de Windsor au premier jour de sa visite

L'hélicoptère Marine One transportant Donald Trump s'est posé sur la pelouse du domaine royal. Photo: TOBY MELVILLE

L'hélicoptère Marine One transportant Donald Trump, seul président américain à effectuer une deuxième visite d'Etat au Royaume-Uni, s'est posé vers 12h15 (13h15 en Suisse) sur la pelouse du domaine royal, où une cérémonie militaire d'une envergure sans précédent est prévue en son honneur. Le couple Trump a été accueilli à sa descente d'hélicoptère par le prince William et son épouse Catherine.

Donald Trump est arrivé mercredi en milieu de journée au château de Windsor, reçu par la famille royale pour sa deuxième visite d'Etat au Royaume-Uni, qui se tient à l'écart du public et des manifestations. Le président américain et son épouse Melania ont été accueillis à leur descente d'hélicoptère par le prince héritier William et son épouse Catherine puis par le roi Charles III et la reine Camilla, sous un ciel gris.

Une visite à huis clos

La rue principale de Windsor a été pavoisée de drapeaux britanniques et américains pour l'occasion. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre dans cette ville située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

Encadrée par un dispositif de sécurité exceptionnel, cette visite d'Etat de deux jours débute par un déploiement spectaculaire de faste royal, dont le dirigeant républicain est friand, et une cérémonie militaire d'une envergure sans précédent, impliquant 1300 membres des forces armées britanniques. Après une salve royale tirée du château et depuis la Tour de Londres, les trois couples ont participé à une procession en carrosse, mais toujours dans l'enceinte du domaine, et non dans les rues de la ville comme cela avait été le cas lors de la visite d'Etat du président français Emmanuel Macron en juillet.

La visite se déroule à huis clos, sans interaction avec le public. Donald Trump est impopulaire au Royaume-Uni, et des milliers de manifestants sont attendus dans le centre de Londres pour protester contre sa venue. Le rassemblement à l'appel de la coalition «Stop Trump», à partir de 14H00 (13H00 GMT), sera encadré par plus de 1600 policiers. Quelques dizaines de personnes ont fait le déplacement à Windsor.