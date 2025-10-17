Une bombe a détruit la voiture du journaliste italien Sigfrido Ranucci près de Rome. L'explosion a aussi endommagé la voiture de sa fille et sa maison, sans faire de victime. L'incident soulève des inquiétudes sur la sécurité des journalistes en Italie.

Sigfrido Ranucci anime la célèbre série télévisée d'investigation italienne Report. Photo: IMAGO/Matteo Gribaudi

AFP Agence France-Presse

Une bombe a explosé et détruit dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de victime, la voiture de Sigfrido Ranucci, un journaliste italien renommé, a annoncé sur X l'émission Report qu'il dirige sur la troisième chaîne de la télévision publique RAI.

La voiture de sa fille et la façade de sa maison ont également été endommagés par l'explosion qui s'est produite à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome, selon la même source. «La puissance de l'explosion a été telle qu'elle aurait pu tuer si quelqu'un était passé à ce moment précis à côté», précise Report, ajoutant qu'une enquête a été ouverte.

Meloni exprime sa solidarité

Cette explosion a suscité un déluge de condamnations de la part de nombreux responsables politiques de tout bord. La cheffe du gouvernement ultraconservateur Giorgia Meloni a ainsi exprimé sa «pleine solidarité» au journaliste et a «fermement condamné le grave acte d'intimidation».

«La liberté et l'indépendance de l'information sont des valeurs de notre démocratie auxquelles on ne peut pas renoncer et que nous continuerons à défendre», a-t-elle ajouté dans un communiqué. L'émission Report «a fait l'histoire dans le cadre du journalisme d'enquête à la télévision», écrit celle-ci sur son site.

«Sigfrido Ranucci et l'équipe de Report encore une fois en première ligne avec des enquêtes et approfondissements sur la politique, l'économie et la société», ajoute le site. Dans le classement 2025 de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse, l'Italie occupe une peu reluisante 49e place.