Un incendie dans un hôtel dans une station de ski en Turquie a fait au moins 76 morts. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Au moins 76 personnes ont perdu la vie mardi en Turquie dans l'incendie de leur hôtel au cœur de la station de ski de Kartalkaya (centre). De nombreux témoins ont dénoncé l'absence d'alarme incendie et de portes coupe-feu.

Un bilan de 76 morts et 51 blessés

Selon la presse turque, le feu s'est déclaré au niveau d'un restaurant situé au quatrième étage de l'établissement qui en compte douze. L'incendie a démarré à 03h27 du matin mardi, selon le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, qui a affirmé que les pompiers, «428 à bord de 156 camions», sont intervenus dans les 45 minutes.

Mais plusieurs témoins ont affirmé que plus d'une heure après les premières fumées, et alors que les clients des étages supérieurs appelaient à l'aide, aucun secours n'était présent. Certains clients et employés ont même affirmé avoir senti les fumées et vu les flammes dès 02h30 du matin.

Le sinistre s'est rapidement propagé, possiblement encouragé par le bardage extérieur en bois, prenant au piège les clients des étages supérieurs dont certains ont trouvé la mort en se défenestrant.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé mardi soir la mort de 76 personnes, sans préciser si le bilan antérieur de 51 blessés avait évolué. Selon lui, 56 des victimes avaient été identifiées mardi soir et 45 corps rendus à leurs proches. La presse turque rapporte mercredi que 14 membres d'une même famille ont péri dans l'incendie.

Neuf personnes arrêtées

La direction de l'hôtel Grand Kartal a présenté ses condoléances et exprimé «sa peine» dans un communiqué publié dans la nuit, assurant «coopérer avec les autorités pour faire toute la lumière sur cet accident».

Cet établissement de luxe (plusieurs centaines d'euros la nuit) est situé à 35 km de Bolu, la capitale provinciale, et moins de quatre heures de route à l'est d'Istanbul. Il était pratiquement plein en ces vacances scolaires d'hiver en Turquie, avec 238 clients enregistrés. Le bâtiment, avec vue panoramique sur les montagnes, est situé à proximité d'une pente abrupte, ce qui a compliqué l'intervention des pompiers.

Le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête confiée à six procureurs et formé un comité de cinq experts. A ce stade, neuf personnes ont été arrêtées, dont le directeur de l'hôtel. Selon le ministère du Tourisme, l'hôtel avait été «vérifié» par les pompiers en 2021 et 2024. Mais ministère et municipalité se renvoient la balle sur la délivrance des certificats de conformité aux normes de sécurité.

Les rescapés du sinistre ont dénoncé à l'unisson l'absence de système d'alarme incendie, de détecteurs de fumée et de portes coupe-feu. Le ministre du Tourisme a démenti l'absence d'escaliers de secours, affirmant que l'hôtel en comptait deux. «Ce n'est pas l'incendie, mais les négligences qui ont causé la mort», écrit mercredi le grand quotidien progouvernemental Hürriyet.