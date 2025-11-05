Une attaque meurtrière à El-Obeid, capitale du Kordofan-Nord au Soudan, a fait au moins 40 victimes selon l'ONU. Les combats s'intensifient dans la région entre les paramilitaires des FSR et l'armée soudanaise.

Au moins 40 morts dans une attaque sur une ville soudanaise

Le Soudan est victime d'une intensification des combats meurtriers. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une attaque dans la ville stratégique d'El-Obeid, capitale régionale du Kordofan-Nord au Soudan, a fait au moins 40 morts, a annoncé mercredi le bureau des affaires humanitaires de l'ONU dans un communiqué.

Les Nations unies n'ont pas précisé le jour de l'attaque ni ses responsables, mais elle s'est produite alors que les combats pour le contrôle de cette région du centre du Soudan s'intensifient entre les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) et l'armée.