DE
FR

Combats intenses
Au moins 40 morts dans une attaque sur une ville soudanaise

Une attaque meurtrière à El-Obeid, capitale du Kordofan-Nord au Soudan, a fait au moins 40 victimes selon l'ONU. Les combats s'intensifient dans la région entre les paramilitaires des FSR et l'armée soudanaise.
Publié: 10:14 heures
Partager
Écouter
Le Soudan est victime d'une intensification des combats meurtriers.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une attaque dans la ville stratégique d'El-Obeid, capitale régionale du Kordofan-Nord au Soudan, a fait au moins 40 morts, a annoncé mercredi le bureau des affaires humanitaires de l'ONU dans un communiqué.

A lire aussi
Le bilan des morts au Soudan n'a jamais été aussi élevé
Plus de 1500 civils en octobre
Le bilan des morts au Soudan n'a jamais été aussi élevé
Le pape dénonce les «souffrances inacceptables» de la population soudanaise
Appel à un cessez-le-feu
Le pape dénonce les «souffrances inacceptables» de la population soudanaise

Les Nations unies n'ont pas précisé le jour de l'attaque ni ses responsables, mais elle s'est produite alors que les combats pour le contrôle de cette région du centre du Soudan s'intensifient entre les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) et l'armée. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus