Les députés républicains veulent honorer Trump avec des symboles très spéciaux. Ainsi, il devrait avoir son propre portrait sur le célèbre Mont Rushmore. Photo: AFP

Samuel Schumacher

Au cours des deux derniers mois, les députés républicains ont redoublé de créativité pour rendre hommage au nouveau président des Etats-Unis. Ils ont déposé pas moins de cinq projets de loi pour immortaliser Trump avec des aéroports à son nom, des billets de banque et d'autres produits dérivés à son image.

1 Le visage de Trump sur le billet de 100 dollars

Avec son projet de loi «Golden Age Act of 2025», le député texan Brandon Gill veut que le portrait de Donald Trump remplace celui du père fondateur des Etats-Unis Benjamin Franklin sur le billet de 100 dollars. L'office compétent doit présenter ses maquettes d'ici fin 2026. Mais pour que ce projet se réalise, il faudra d'abord abolir une loi en vigueur depuis 1866, qui interdit d'immortaliser des personnes encore vivantes sur les billets. D'ailleurs, une loi similaire existe également en Suisse.

2 Un nouveau billet de 250 dollars

Joe Wilson, un député républicain de Caroline du Sud, veut quant à lui créer un nouveau billet de 250 dollars et le dédier à Trump. Joe Wilson estime que ce billet serait aussi l'occasion de célébrer le 250e anniversaire des Etats-Unis en 2026, année durant laquelle le pays accueillera la Coupe du monde de football. Ce billet de 250 dollars serait certes impressionnant, mais pas autant que celui de 100'000 dollars à l'effigie du 28e président américain Woodrow Wilson, utilisé de 1934 à 1935 pour des transactions sur l'or entre différentes banques américaines.

3 Son portrait au Mont Rushmore

Les quatre portraits présidentiels de 18 mètres de haut réalisés pas l'artiste John Gutzon de la Moth Borglum entre 1927 et 1941 dans les parois rocheuses des Black Mountains dans le Dakota du Sud font partie des attractions touristiques les plus extraordinaires des Etats-Unis. La députée de Floride Anna Paulina Luna estime que le portrait de Trump devrait être placé à côté de ceux des présidents américains historiques tels que George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Seulement voila: selon le service des parcs nationaux, qui gère ce «sanctuaire de la démocratie», il n'y a malheureusement plus de rocher approprié pour un nouveau portrait présidentiel.

4 Un aéroport à la capitale

Addison McDowell, un député de Caroline du Nord, veut faire rebaptiser l'aéroport Dulles de Washington D.C. sous le nom de Donald J. Trump. Après tout, d'autres présidents comme John F. Kennedy (à New York), Ronald Reagan (à Washington) ou Gerald Ford (dans le Michigan) ont également des aéroports à leur nom. De plus, Addison McDowell estime que l'aéroport de Dulles, peu accueillant pour les voyageurs, aurait besoin d'un bon ravalement de façade. Et qui serait mieux placé pour s'en charger sinon l'ex-requin de l'immobilier Donald Trump?

5 Son anniversaire comme jour férié national

Enfin, la députée new-yorkaise Claudia Tenney veut que l'anniversaire de Trump devienne un jour férié national. Le 14 juin, ou «Flag Day», est déjà célébré par les Américains en l'honneur du drapeau national.

Aucune de ces cinq propositions ne devrait être adoptée par les deux chambres du Parlement. Les projets de loi déposés par les politiciens républicains pour brosser Trump dans le sens du poil sont à eux seuls uniques dans l'Histoire américaine. De tels hommages ne sont normalement rendus aux présidents qu'après leur décès ou au moins après la fin de leur mandat. Tout cela s'apparente à une idolâtrie de président, a expliqué l'historien Sean Wilentz à Politico.

Toutefois, ce qui sera difficilement réalisable au niveau national s'est déjà produit au niveau local. Hialeah, une banlieue profondément républicaine de Miami, a rebaptisé en décembre 2024 un tronçon de six kilomètres de son axe routier principal de «Palm Avenue» en «President Donald J. Trump Avenue». Ce n'est pas encore de la vénération au niveau du Mont Rushmore, mais c'est déjà un début.