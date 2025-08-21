Trump espère en savoir plus «dans les deux prochaines semaines»

L'optimisme de Donald Trump, qui ambitionne de réunir les présidents russe et ukrainien autour d'une même table, semble ébranlé. Le président américain a dit jeudi dans une interview téléphonique qu'il en saurait davantage «dans les deux prochaines semaines» sur les chances de paix en Ukraine.

«Je dirais que dans les deux prochaines semaines nous saurons d'une manière ou d'une autre. Après cela, nous devrons peut-être adopter une approche différente», a déclaré le président américain, sans s'étendre davantage, à l'animateur conservateur Todd Starnes, qui lui avait demandé si la paix allait intervenir.

Donald Trump avait dit lundi préparer une rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qui serait suivie d'un sommet à trois avec lui-même. Mais la participation des deux belligérants est visiblement loin d'être acquise.

