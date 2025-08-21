Trump espère en savoir plus «dans les deux prochaines semaines»
L'optimisme de Donald Trump, qui ambitionne de réunir les présidents russe et ukrainien autour d'une même table, semble ébranlé. Le président américain a dit jeudi dans une interview téléphonique qu'il en saurait davantage «dans les deux prochaines semaines» sur les chances de paix en Ukraine.
«Je dirais que dans les deux prochaines semaines nous saurons d'une manière ou d'une autre. Après cela, nous devrons peut-être adopter une approche différente», a déclaré le président américain, sans s'étendre davantage, à l'animateur conservateur Todd Starnes, qui lui avait demandé si la paix allait intervenir.
Donald Trump avait dit lundi préparer une rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qui serait suivie d'un sommet à trois avec lui-même. Mais la participation des deux belligérants est visiblement loin d'être acquise.
Zelensky accuse Moscou de vouloir «se soustraire» à l'organisation d'une rencontre avec Poutine
Le président ukrainien a accusé jeudi la Russie de chercher à «se soustraire» à la «nécessité» d'organiser une rencontre avec le président Vladimir Poutine pour trouver une issue à la guerre provoquée par l'invasion russe.
«A l'heure actuelle, les signaux envoyés par la Russie sont tout simplement indécents. Ils essaient de se soustraire à la nécessité d'organiser une réunion», a fustigé Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne sur les réseaux sociaux.
La Russie accusée de tortures sexuelles «horribles» sur des civils
Plusieurs experts de l’ONU ont dénoncé auprès de Moscou les tortures sexuelles «horribles» infligées à des civils ukrainiens dans des régions occupées par la Russie, alors que des discussions portent sur un éventuel plan de paix. Ils accusent plus largement Moscou de mener une «politique délibérée et systématique de torture» en Ukraine.
Selon eux, dix civils – quatre femmes et six hommes – ont été «maltraités dans les régions occupées de Kherson, Kharkiv et Zaporijjia». «Ces accusations sont véritablement horribles», a déclaré Alice Jill Edwards, rappelant qu’il ne s’agit que d’un «petit échantillon».
Les victimes auraient subi des chocs électriques, parfois sur les organes génitaux, ainsi que des passages à tabac, des simulacres de noyade et des exécutions factices. «La Russie semble avoir totalement abandonné les règles internationales. Il est grand temps qu’elle rende des comptes», a insisté l’experte australienne.
Les experts demandent à Moscou de fournir des informations sur ces cas et sur les mesures prises pour prévenir la torture. L’une des femmes concernées serait toujours détenue en Russie, et un appel urgent pour sa libération a été lancé.
Un contingent européen déployé en Ukraine serait «inacceptable» pour Moscou
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a indiqué jeudi que tout déploiement d'un contingent militaire européen en Ukraine serait «inacceptable» pour Moscou, alors que des débats sont en cours sur les garanties de sécurité que les Occidentaux pourraient fournir à ce pays.
«Une intervention étrangère sur une partie du territoire ukrainien (...) serait totalement inacceptable pour la Russie», a déclaré Sergueï Lavrov à l'issue de pourparlers avec son homologue indien à Moscou.
J.D. Vance estime que l'Europe doit supporter «la plus grande part du fardeau» pour l'Ukraine
Le vice-président américain J.D. Vance a averti les Européens qu'ils devraient supporter «la plus grande part du fardeau» pour l'Ukraine au moment où la question des garanties de sécurité apportées par les Occidentaux à Kiev se trouve au cœur des tractations diplomatiques.
«Les Européens vont devoir prendre la plus grande part du fardeau. C'est leur continent, leur sécurité», a fait valoir J.D. Vance, lors d'une interview diffusée sur Fox News mercredi soir.
Interrogé par la journaliste de Fox News sur l'argent dépensé pour l'Ukraine, le vice-président des Etats-Unis a répondu: «Je ne crois pas que nous devrions porter le fardeau. Je pense que nous devons aider si c'est nécessaire pour arrêter la guerre et les tueries mais je crois que nous devrions attendre, et le président attend certainement, que l'Europe joue le premier rôle.»
Zelensky juge possible une rencontre avec Poutine
Volodymyr Zelensky juge possible une rencontre avec Poutine après un accord sur les garanties de sécurité pour l'entièreté de l'Ukraine.
Le président ukrainien a précisé que cette rencontre pourrait avoir lieu en Suisse, en Autriche ou en Turquie.
La Russie a attaqué l'Ukraine avec 614 drones et missiles pendant la nuit, record depuis un mois
La Russie a lancé 574 drones et 40 missiles dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, un record depuis la mi-juillet, malgré l'intensification des efforts de paix américains.
«L'ennemi a attaqué avec 614 armes de frappe aérienne», a indiqué l'armée de l'air sur Telegram, assurant avoir abattu 546 drones et 31 missiles. Au moins une personne a été tuée dans l'ouest de l'Ukraine, selon les autorités locales.
Trump estime qu'il serait mieux que Poutine et Zelensky se rencontrent sans lui
Dans l'émission de radio américaine «The Mark Levin Show», Donald Trump a déclaré qu'il «serait préférable» que Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se rencontrent sans lui pour leurs discussions sur l'Ukraine. Il souhaite voir «comment ils s'en sortent», mais se tient toutefois prêt à les aider à «conclure» l'affaire «si nécessaire».
Le Bélarus se tiendrait prêt à accueillir une rencontre Poutine-Zelensky
Le Bélarus serait disposé à organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky, rapporte ce mercredi CCN en citant le journal russe «Vedomosti».
La porte-parole du gouvernement bélarusse, Natalia Eismont, précise toutefois que cette idée n'a pas été discutée entre les présidents bélarusse et américain, Loukachenko et Trump.
Les Européens tentent d'influencer Trump sur l'Ukraine de façon «maladroite», juge Moscou
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a estimé mercredi que les Européens faisaient «des tentatives assez maladroites» pour influencer la position du président américain Donald Trump sur le conflit en Ukraine.
«Pour l'instant, nous ne voyons qu'une escalade agressive de la situation et des tentatives plutôt maladroites de changer la position du président des Etats-Unis», a-t-il déclaré. Donald Trump, connu pour ses revirements à répétition, a reçu lundi à la Maison Blanche des dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après avoir vu la semaine dernière Vladimir Poutine.
Sergueï Lavrov a prévenu que toute discussion sur les garanties de sécurité occidentales à offrir à l'Ukraine qui ne prendrait pas en compte la position de Moscou ne mènera «nulle part».
«L'Occident comprend parfaitement que discuter sérieusement de garanties de sécurité sans la Russie est utopique, c'est une voie qui ne mène nulle part», a déclaré Sergueï Lavrov à l'issue de pourparlers avec son homologue jordanien à Moscou. «Nous ne pouvons accepter que les questions de sécurité collective soient désormais abordées sans la Russie», a-t-il ajouté.
