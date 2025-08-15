il y a 32 minutes

Le sommet commence

La rencontre bilatérale entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine a désormais commencé.

Que se passera-t-il ensuite? Le prochain événement public devrait être une conférence de presse réunissant les deux présidents. Cependant, le calendrier exact reste incertain.

A l’aéroport militaire, Vladimir Poutine ne semblait pas disposé à répondre aux questions. Lorsque des journalistes lui ont demandé s’il accepterait un cessez-le-feu en Ukraine, le chef du Kremlin a semblé faire un geste pour indiquer qu’il n’entendait pas la question.