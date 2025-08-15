Le sommet commence
La rencontre bilatérale entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine a désormais commencé.
Que se passera-t-il ensuite? Le prochain événement public devrait être une conférence de presse réunissant les deux présidents. Cependant, le calendrier exact reste incertain.
A l’aéroport militaire, Vladimir Poutine ne semblait pas disposé à répondre aux questions. Lorsque des journalistes lui ont demandé s’il accepterait un cessez-le-feu en Ukraine, le chef du Kremlin a semblé faire un geste pour indiquer qu’il n’entendait pas la question.
Poutine sera avec son chef de la diplomatie et un conseiller lors de sa rencontre avec Trump
Le président russe Vladimir Poutine sera accompagné de son chef de la diplomatie et de son conseiller diplomatique pour sa rencontre en Alaska vendredi avec Donald Trump, a déclaré le Kremlin à la chaîne CNN, cet entretien ayant été annoncé initialement comme un tête-à-tête.
Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué à la chaîne de télévision américaine que le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, et le conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov, seraient présents.
Trump et Poutine se saluent
Il s’agit de la première rencontre en face à face entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis 2019. Le président américain a salué le chef du Kremlin en Alaska par des applaudissements et lui a serré la main à plusieurs reprises.
Les deux présidents ont ensuite quitté les lieux en limousine. La rencontre officielle est prévue à 21h30, heure suisse. Bien que la rencontre prévue inclue également des conseillers, Donald Trump et Vladimir Poutine disposent enfin d’un moment à eux, ne serait-ce que pour un court trajet en voiture.
Première poignée de main entre les deux hommes
Première poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska: le sommet peut commencer!
Tromperie de Vladimir Poutine?
Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, sème la confusion. Les médias internationaux ont rapporté qu’il avait déjà atterri en Alaska il y a une heure. Or, il semble que Poutine ne se trouvait pas à bord du Tupolev Tu-214 russe en provenance de Magadan.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que Vladimir Poutine a bel et bien atterri en Alaska il y a quelques minutes.
Trump vient lui-aussi d'atterrir
D'abord Vladimir Poutine, puis Donald Trump. Le président américain vient d'atterrir à Anchorage.
Les deux hommes se parleront finalement avec des conseillers et non en tête-à-tête, a fait savoir la Maison Blanche.
Poutine a atterri en Alaska
Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a atterri à Anchorage, en Alaska. Il y rencontrera Donald Trump à la base militaire américaine d’Elmendorf-Richardson.
Initialement, il était prévu que Vladimir Poutine arrive à l’heure pour la réunion. Selon le Kremlin, l’atterrissage n’était pas prévu avant 11 heures, heure locale (21 heures, heure suisse). Le chef du Kremlin est finalement arrivé plus tôt que prévu.
Où est Donald Trump? Il est peut-être encore dans les airs. Aucun détail sur son atterrissage n’a pour l'instant été communiqué.
Selon Moscou, le sommet débutera à 11h30, heure locale (21h30, heure suisse). À l’issue de la rencontre, les deux chefs d’État tiendront une conférence de presse conjointe pour résumer les résultats des négociations, précise le Kremlin.
La bromance la plus dangereuse de la politique mondiale
Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent en Alaska – et le monde entier les observe, fasciné. Officiellement, les discussions portent sur la paix en Ukraine. Mais quiconque connaît l’histoire de ces deux hommes le sait: devant les caméras, la courtoisie diplomatique cache souvent bien plus que de simples sourires.
Depuis des années, leur relation alterne entre éloges appuyés et éclats de colère. Mais, au final, Vladimir Poutine a toujours trouvé un moyen de rallier Donald Trump à sa cause.
Pour Vladimir Poutine, ce sommet est l’occasion de soigner son image aux États-Unis et de gagner du terrain sur le plan politique. Pour Donald Trump, c’est l’opportunité de s’affirmer comme un acteur central de la négociation internationale.
Trump prêt à écourter le sommet si les discussions tournent mal
Selon le Kremlin, le sommet en Alaska pourrait durer jusqu’à sept heures. Mais il pourrait aussi s’achever beaucoup plus tôt… si la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump se passait mal.
«Je m’attends à ce que la rencontre se déroule bien, mais si ce n’est pas le cas, je rentrerai rapidement», a déclaré Donald Trump dans un court extrait d’une interview qui sera diffusée ultérieurement sur Fox News.
À la question du présentateur lui demandant s’il quitterait réellement le sommet, Donald Trump a répondu: «Oui, je partirais.»
Katharina Weber, experte en négociation, connaît bien les ressorts de ce type d'échanges.
La rencontre risque de durer des heures
Le Kremlin a estimé que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ce vendredi en Alaska, risquait de durer très longtemps.
«Dans l'ensemble, on peut imaginer que cela prendra au moins 6 à 7 heures», a indiqué à la télévision d'Etat russe le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que les dirigeants se rencontreraient en tête-à-tête, avant des négociations plus larges entre leurs délégations puis une conférence de presse commune.