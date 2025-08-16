La réunion entre les présidents a pris fin

Après plus de 2h30, la première rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est terminée. «Les négociations en petit comité ont pris fin», a annoncé le Kremlin sur Telegram. Les deux dirigeants doivent tenir une conférence de presse commune ultérieurement, est-il sobrement ajouté.

Selon les spéculations des médias américains, ces discussions devraient être suivies d'un déjeuner de travail, incluant de nombreux ministres et conseillers, russes et américains. Avec la présence des ministres du Trésor et du Commerce de Trump, tout indique que l'Ukraine n'est pas seule question sur la table en Alaska. La Maison Blanche semble vouloir également négocier avec les Russes sur des questions économiques et sur les sanctions infligées à la Russie.