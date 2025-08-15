Surexcité, Donald Trump a décollé pour l'Alaska

Dans une lettre à Kim Jong-un, Poutine qualifie les troupes nord-coréennes d'«héroïques»

Le président Russe Vladimir Poutine a acclamé les troupes nord-coréennes qui combattent sur le front en Ukraine en les qualifiant d'«héroïques» dans une lettre adressée à Kim Jong-un, selon les médias d'Etat de Pyongyang vendredi.

A l'occasion de l'anniversaire de la Journée nationale de la libération de la Corée, Poutine a rappelé que des unités de l'Armée rouge et des Coréens avaient combattu ensemble pour mettre fin à l'occupation japonaise de la péninsule.

«Des liens d'amitié»

«Les liens d'amitié militante, de bonne volonté et d'entraide qui se sont consolidés pendant la guerre il y a longtemps restent solides et fiables encore aujourd'hui», a déclaré Vladimir Poutine dans une lettre révélée par les médias d'État nord-coréens.

«Cela a été pleinement prouvé par la participation héroïque des soldats de la RPDC (ndlr: le nom officiel de la Corée du Nord) à la libération du territoire de la région de Koursk des occupants ukrainiens», a-t-il affirmé, selon l'agence de presse KCNA. «Le peuple russe gardera à jamais le souvenir de leur bravoure et de leur sacrifice.»

Photo: IMAGO/Russian Look

Poutine a ajouté que les deux pays continueraient à «agir conjointement et à défendre efficacement leur souveraineté, tout en apportant une contribution significative à l'établissement d'un ordre mondial juste et multipolaire».

En avril, la Corée du Nord a confirmé pour la première fois qu'elle avait déployé un contingent de ses soldats sur la ligne de front en Ukraine, aux côtés des troupes russes.

Source: AFP