La Russie accusée de tortures sexuelles «horribles» sur des civils

Plusieurs experts de l’ONU ont dénoncé auprès de Moscou les tortures sexuelles «horribles» infligées à des civils ukrainiens dans des régions occupées par la Russie, alors que des discussions portent sur un éventuel plan de paix. Ils accusent plus largement Moscou de mener une «politique délibérée et systématique de torture» en Ukraine.

La Rapporteure spéciale sur la torture, Alice Jill Edwards, et d’autres experts ont transmis un dossier documenté aux autorités russes. Photo: IMAGO/Ukrinform

Selon eux, dix civils – quatre femmes et six hommes – ont été «maltraités dans les régions occupées de Kherson, Kharkiv et Zaporijjia». «Ces accusations sont véritablement horribles», a déclaré Alice Jill Edwards, rappelant qu’il ne s’agit que d’un «petit échantillon».

Les victimes auraient subi des chocs électriques, parfois sur les organes génitaux, ainsi que des passages à tabac, des simulacres de noyade et des exécutions factices. «La Russie semble avoir totalement abandonné les règles internationales. Il est grand temps qu’elle rende des comptes», a insisté l’experte australienne.

Les experts demandent à Moscou de fournir des informations sur ces cas et sur les mesures prises pour prévenir la torture. L’une des femmes concernées serait toujours détenue en Russie, et un appel urgent pour sa libération a été lancé.