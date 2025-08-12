En Slovaquie, la police enquête sur deux affaires d’exhibitionnisme. Dans les montagnes, un randonneur nu, cagoulé et équipé d’un bâton surmonté d’un sex-toy surprend des promeneuses. Plus au sud, un autre s’illustre par des comportements nettement plus agressifs.

Tout nu, cagoulé et agitant un sex-toy, il poursuit des randonneuses en forêt

Tout nu, cagoulé et agitant un sex-toy, il poursuit des randonneuses en forêt

L'exhibitionniste qui a fait peur aux randonneuses a fini par s'excuser. Photo: TV Joj

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

En randonnée, certains utilisent des bâtons pour marcher. D’autres préfèrent y attacher des pénis en bois. En Slovaquie, c'est avec cet accessoire qu'un exhibitionniste tout nu terrorise les touristes.

La police locale doit gérer deux affaires séparées, mais avec un point commun inattendu: deux hommes nus et masqués effraient des femmes se promenant seules. L’un préfère les sentiers forestiers des montagnes de Tribeč, l’autre les rives du fleuve Váh, à Sala.

Le promeneur «nature» de Tribeč

Près des ruines du château de Gýmeš, un site prisé des randonneurs, deux amies ont eu la peur de leur vie, rapporte la chaîne slovaque TV JOJ. Surgissant des buissons, un homme entièrement nu, cagoule noire sur la tête, crocs aux pieds, a brandi un bâton au bout duquel il avait attaché un sextoy.

L'exhibitionniste leur a demandé si elles étaient seules. Voyant que les deux amies prenaient peur, l'homme s'est excusé, proposant une explication pour le moins surprenante. En effet, il a expliqué aux randonneuses qu'il se promenait ainsi en forêt était «relaxant» et qu'il ne pensait pas croiser quelqu'un en pleine journée un lundi.

Après s’être éloigné, il s’est finalement mis à les suivre, accélérant le pas. Les deux femmes ont alors opté pour une stratégie originale: lui demander de poser pour une photo, afin d’avoir une preuve de cette rencontre improbable. L’homme a accepté sans broncher, avant de disparaître dans les bois.

Le «fantôme» de Sala

A environ 70 kilomètres de là, l’ambiance est moins anecdotique. Ici, un exhibitionniste masqué et nu a déjà à plusieurs reprises exhibé ses parties génitales, se masturbant devant des femmes avant de les poursuivre.

Une jeune fille de 16 ans a dû prendre la fuite après que l'homme s'est masturbé face à elle. Cette année en Slovaquie, la police municipale a déjà reçu une dizaine de signalements d'exhibitionnisme. Les patrouilles sont renforcées le long des berges et des chemins isolés. Les autorités conseillent aux femmes d’éviter de circuler seules dans ces zones.