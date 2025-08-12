DE
FR

Alerte en Slovaquie
Tout nu, cagoulé et agitant un sex-toy, il poursuit des randonneuses en forêt

En Slovaquie, la police enquête sur deux affaires d’exhibitionnisme. Dans les montagnes, un randonneur nu, cagoulé et équipé d’un bâton surmonté d’un sex-toy surprend des promeneuses. Plus au sud, un autre s’illustre par des comportements nettement plus agressifs.
Publié: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
L'exhibitionniste qui a fait peur aux randonneuses a fini par s'excuser.
Photo: TV Joj
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumJournaliste Blick

En randonnée, certains utilisent des bâtons pour marcher. D’autres préfèrent y attacher des pénis en bois. En Slovaquie, c'est avec cet accessoire qu'un exhibitionniste tout nu terrorise les touristes.

La police locale doit gérer deux affaires séparées, mais avec un point commun inattendu: deux hommes nus et masqués effraient des femmes se promenant seules. L’un préfère les sentiers forestiers des montagnes de Tribeč, l’autre les rives du fleuve Váh, à Sala.

Le promeneur «nature» de Tribeč

Près des ruines du château de Gýmeš, un site prisé des randonneurs, deux amies ont eu la peur de leur vie, rapporte la chaîne slovaque TV JOJ. Surgissant des buissons, un homme entièrement nu, cagoule noire sur la tête, crocs aux pieds, a brandi un bâton au bout duquel il avait attaché un sextoy.

A lire aussi
Les plages suisses font la guerre aux nudistes
«Situations désagréables»
Les plages suisses font la guerre aux nudistes
«J'aurais pu tailler la Joconde, mais c'était beaucoup moins joyeux»
Pénis de la discorde à Gilly
«J'aurais pu tailler la Joconde, mais c'était beaucoup moins joyeux»

L'exhibitionniste leur a demandé si elles étaient seules. Voyant que les deux amies prenaient peur, l'homme s'est excusé, proposant une explication pour le moins surprenante. En effet, il a expliqué aux randonneuses qu'il se promenait ainsi en forêt était «relaxant» et qu'il ne pensait pas croiser quelqu'un en pleine journée un lundi.

Après s’être éloigné, il s’est finalement mis à les suivre, accélérant le pas. Les deux femmes ont alors opté pour une stratégie originale: lui demander de poser pour une photo, afin d’avoir une preuve de cette rencontre improbable. L’homme a accepté sans broncher, avant de disparaître dans les bois.

Le «fantôme» de Sala

A environ 70 kilomètres de là, l’ambiance est moins anecdotique. Ici, un exhibitionniste masqué et nu a déjà à plusieurs reprises exhibé ses parties génitales, se masturbant devant des femmes avant de les poursuivre.

Une jeune fille de 16 ans a dû prendre la fuite après que l'homme s'est masturbé face à elle. Cette année en Slovaquie, la police municipale a déjà reçu une dizaine de signalements d'exhibitionnisme. Les patrouilles sont renforcées le long des berges et des chemins isolés. Les autorités conseillent aux femmes d’éviter de circuler seules dans ces zones.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la