Après 40 jours de 'Shutdown', Donald Trump estime que l'accord bipartisan est «très bon». Le président américain promet une réouverture rapide du gouvernement fédéral.

Trump salue l'accord pour lever la paralysie budgétaire américaine

Trump salue l'accord pour lever la paralysie budgétaire américaine

Donald Trump a jugé «très bon» l'accord trouvé entre républicains et démocrates modérés. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a jugé «très bon» l'accord trouvé entre républicains et démocrates modérés pour mettre fin à la paralysie budgétaire. Cette dernière dure depuis plus de 40 jours.

«L'accord est très bon», a dit lundi le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale, en ajoutant: «Nous allons très vite rouvrir le pays.»