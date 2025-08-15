12:13 heures

Sergueï Lavrov fanfaronne en Alaska avec un pull de l'URSS

«Nous savons que nous avons des arguments – une position claire et compréhensible. Nous les présenterons.» C'est avec une position claire et une bonne dose d'assurance que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a atterri en Alaska tôt vendredi matin (heure suisse).

À son arrivée à l'hôtel, le ministre des Affaires étrangères a attiré l'attention en portant un pull gris avec un gilet noir. Son sweat-shirt porte l'inscription cyrillique «URSS» (abréviation de l'Union soviétique). Les médias russes se demandent s'il s'agissait d'une pique envoyée aux Américains ou d'une menace envers d'autres anciennes républiques soviétiques. En effet, ces vêtements portant l'inscription de l'URSS sont à la mode dans le Moscou moderne.

Reste à voir comment Trump réagira à cette provocation. Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, s'est refusé vendredi à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.