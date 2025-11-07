Trump dit qu'une force internationale sera déployée «très bientôt» à Gaza
Donald Trump a affirmé jeudi qu'une force internationale serait déployée «très bientôt» à Gaza, au lendemain de l'annonce par les Etats-Unis d'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix du président américain.
«Très bientôt. Ça va arriver très bientôt. Et ça se passe bien à Gaza», a répondu Donald Trump à une question d'un journaliste sur le déploiement annoncé d'une telle force dans le territoire palestinien, qui fait face à une situation humanitaire toujours très précaire près d'un mois après l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hamas.
«On a plusieurs pays qui se sont portés volontaires pour intervenir en cas de problème avec le Hamas, par exemple, ou pour tout autre problème», a-t-il ajouté lors d'un échange avec la presse en marge d'une rencontre diplomatique à la Maison Blanche avec des dirigeants d'Asie centrale.
Les Etats-Unis ont présenté mercredi à des pays partenaires un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix de Donald Trump à Gaza, incluant le déploiement d'une force internationale.
Source: AFP
Israël affirme que les restes rapatriés de Gaza sont ceux d'un étudiant tanzanien
Israël a annoncé jeudi que les restes de l'otage restitués par le Hamas la veille étaient ceux d'un étudiant tanzanien, dont le corps avait été emmené dans la bande de Gaza après son assassinat pendant l'attaque du 7 octobre 2023.
«Après la fin du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale», l'armée israélienne et le ministère des Affaires étrangères «ont informé la famille de l'otage tué, Joshua Loitu Mollel (...) que son corps a été restitué à Israël», indique un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Joshua Mollel, un étudiant tanzanien, se trouvait en Israël dans le cadre d'un programme de stages agricoles. Le gouvernement tanzanien avait annoncé en décembre 2023 qu'il était mort dans l'attaque du Hamas et que son corps avait été emmené à Gaza. Il s'agit de la 22e dépouille remise par le mouvement islamiste palestinien aux autorités israéliennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.
Source: AFP
Les Etats-Unis soumettent à l'ONU un texte pour appuyer leur plan de paix
Les Etats-Unis ont présenté mercredi à des pays partenaires un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix de Donald Trump à Gaza, dont le déploiement d'une force internationale, a indiqué la mission américaine à l'ONU.
L'ambassadeur américain Mike Waltz a réuni mercredi les dix membres élus du Conseil ainsi que plusieurs partenaires régionaux (Egypte, Qatar, Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Turquie), a précisé un porte-parole de la mission dans un communiqué, notant que cela témoignait du «soutien régional» à ce texte.
Le projet de texte, dont aucune date n'a pour l'instant été évoquée pour être soumis à un vote, «salue le Comité de la paix» qui devrait être présidé par Donald Trump pour superviser le gouvernement de transition à Gaza et «autorise la force de stabilisation internationale esquissée dans le plan de paix en 20 points du président Trump», a ajouté le porte-parole.
Selon des sources diplomatiques, plusieurs pays ont déjà évoqué être prêts à participer à cette force de stabilisation (ISF), notamment l'Indonésie, mais tiennent à un mandat du Conseil de sécurité pour effectivement déployer des troupes dans le territoire palestinien.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce la remise de la dépouille d'un otage à la Croix-Rouge
L'armée israélienne a annoncé mercredi que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza un cercueil contenant le corps d'un otage, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui prévoit des échanges de dépouilles.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage a été transféré sous leur garde et est en route vers les troupes de l'armée dans la bande de Gaza», indique un communiqué militaire.
Source: AFP
Le Hamas annonce qu'il va rendre la dépouille d'un otage à 19H00 GMT
La branche armée du Hamas a annoncé mercredi qu'elle allait rendre à 19H00 GMT la dépouille d'un otage encore à Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël en vigueur depuis le 10 octobre.
Les Brigades Ezzedine Al-Qassam «remettront le corps d'un des prisonniers de l'occupation (israélienne), qui a été trouvé dans le quartier de Choujaya, dans l'est de la ville de Gaza, à 21H00 de Gaza», soit 19H00 GMT, a précisé la branche armée du Hamas sur sa chaîne Telegram.
Source: AFP
Un hôpital de Gaza déclare avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens
L'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mercredi avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël.
«La dixième série de dépouilles de martyrs palestiniens, soit 15 martyrs», est arrivée «dans le cadre de l'échange de dépouilles entre la partie palestinienne et l'occupation israélienne», a déclaré l'hôpital en précisant que 285 dépouilles ont été reçues dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.
Sur les 28 otages décédés que le Hamas avait acceptés de remettre à Israël dans le cadre de l'accord, 21 ont été restitués à ce jour.
20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza
Le DFAE allouera immédiatement 10 millions de francs à l'aide humanitaire à Gaza. Il débloque 10 autres millions pour soutenir les réformes de l'Autorité palestinienne et promouvoir des échanges interreligieux. Le Conseil fédéral a été informé de ces mesures mercredi.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) octroie ces montants afin de soutenir à court terme le plan de paix américain pour le Proche-Orient, complémentaire à la Déclaration de New York adoptée en septembre par l'Assemblée générale de l'ONU. Dans son communiqué, le Conseil fédéral salue les progrès enregistrés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre, comme la libération d'otages ou une meilleure entrée de l'aide humanitaire.
Celle-ci reste toutefois insuffisante à ce stade, selon le Conseil fédéral. Outre l'aide financière, la Suisse mettra à disposition son expertise technique dans les domaines du droit international humanitaire, du désarmement et du déminage.
Source: AFP
Israël dit avoir identifié la dépouille rendue mardi par le Hamas comme celle d'un otage
Les autorités israéliennes ont annoncé mercredi avoir identifié la dépouille rendue mardi par le Hamas comme étant celle du soldat israélo-américain Itay Chen, enlevé le 7 octobre 2023.
Après achèvement du processus d'identification par l'Institut national de médecine légale, l'armée «a informé la famille de l'otage tombé au combat, le sergent Itay Chen, que leur proche a été rapatrié en Israël et identifié», a indiqué le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, dans un communiqué.
Source: AFP
Israël a reçu la dépouille d'un otage de Gaza
Israël a annoncé que ses forces de sécurité avaient reçu mardi soir de la Croix-Rouge la dépouille d'un otage de Gaza, restituée dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas.
Le cercueil de l'otage a été «remis à l'armée et au Shin Bet», le service de sécurité intérieure, et va être transféré en Israël pour une cérémonie militaire et son identification, a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Source: AFP
Le Hamas annonce la remise d'une nouvelle dépouille d'otage à 18H00 GMT
La branche armée du Hamas a annoncé mardi qu'elle allait rendre à 18H00 GMT la dépouille d'un otage capturé le 7 octobre 2023 et emmené à Gaza, dans le cadre de l'échange entre otages et prisonniers convenu dans l'accord de cessez-le-feu avec Israël en vigueur depuis le 10 octobre.
Les Brigades Ezzedine Al-Qassam «remettront le corps d'un des prisonniers de l'occupation (israélienne), qui a été trouvé dans le quartier de Choujaya, dans l'est de la ville de Gaza», a précisé la branche armée du Hamas sur sa chaîne Telegram.
Source: AFP
Le patron de l'ONU dénonce les «violations continues» du cessez-le-feu à Gaza
Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est dit mardi «profondément préoccupé par les violations continues» du cessez-le-feu à Gaza, censé mettre fin à deux ans de guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas palestinien.
Ces violations «doivent cesser et toutes les parties doivent respecter les décisions de la première phase de l'accord de paix», a dit Antonio Guterres lors d'une conférence de presse en marge du deuxième sommet mondial pour le développement social à Doha.
Une trêve fragile tient à Gaza depuis le 10 octobre, dans le cadre d'un accord négocié par les Etats-Unis ayant permis la libération de tous les otages vivants enlevés en Israël le 7-Octobre. Mais la restitution des dépouilles des otages morts, qui aurait dû avoir lieu en même temps, prend plus de temps. Israël accuse le Hamas de violer l'accord de trêve, le Hamas affirme que la localisation des corps est plus compliquée que prévue dans le territoire détruit par la guerre.
Israël a également violé le cessez-le-feu en bombardant plusieurs fois Gaza, disant agir en représailles à des tirs ayant tué trois de ses soldats, faisant au moins 45 morts le 19 octobre, et 104 dont près de 50 enfants le 28 octobre, selon des sources palestiniennes.
Source: AFP