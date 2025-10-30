DE
Les Etats-Unis disent avoir tué quatre narcotrafiquants dans le Pacifique
0:22
Pentagone:Les Etats-Unis disent avoir tué quatre narcotrafiquants dans le Pacifique

Selon les mots du Pentagone
Une nouvelle frappe américaine dans le Pacifique tue quatre hommes présentés comme des narcotrafiquants

Les Etats-Unis ont mené une nouvelle frappe dans l’est du Pacifique contre un navire lié au trafic de drogue, tuant quatre hommes qualifiés de «narco-terroristes». Le ministre Pete Hegseth affirme que l’opération s’est déroulée en eaux internationales.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Écouter
Les USA annoncent avoir détruit un navire lié au trafic de drogue dans le Pacifique, tuant quatre hommes sur le coup.
Photo: Capture d'écran X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir mené une nouvelle frappe contre un navire présenté comme lié au trafic de drogue dans l'est de l'océan Pacifique, tuant «quatre hommes narco-terroristes», dans le cadre d'une campagne militaire de l'administration Trump très critiquée dans la région.

«Ce navire était connu de nos services de renseignement pour être impliqué dans le trafic illicite de stupéfiants», a assuré sur X le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, précisant, comme après chacune de ces opérations, que l'attaque a été menée «dans les eaux internationales».

