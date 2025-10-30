Dernière mise à jour: il y a 33 minutes

Publié: il y a 52 minutes

Les Etats-Unis ont mené une nouvelle frappe dans l’est du Pacifique contre un navire lié au trafic de drogue, tuant quatre hommes qualifiés de «narco-terroristes». Le ministre Pete Hegseth affirme que l’opération s’est déroulée en eaux internationales.

Une nouvelle frappe américaine dans le Pacifique tue quatre hommes présentés comme des narcotrafiquants

Une nouvelle frappe américaine dans le Pacifique tue quatre hommes présentés comme des narcotrafiquants

Les USA annoncent avoir détruit un navire lié au trafic de drogue dans le Pacifique, tuant quatre hommes sur le coup. Photo: Capture d'écran X

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir mené une nouvelle frappe contre un navire présenté comme lié au trafic de drogue dans l'est de l'océan Pacifique, tuant «quatre hommes narco-terroristes», dans le cadre d'une campagne militaire de l'administration Trump très critiquée dans la région.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Ce navire était connu de nos services de renseignement pour être impliqué dans le trafic illicite de stupéfiants», a assuré sur X le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, précisant, comme après chacune de ces opérations, que l'attaque a été menée «dans les eaux internationales».