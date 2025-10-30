Les USA annoncent avoir détruit un navire lié au trafic de drogue dans le Pacifique, tuant quatre hommes sur le coup.
AFP Agence France-Presse
Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir mené une nouvelle frappe contre un navire présenté comme lié au trafic de drogue dans l'est de l'océan Pacifique, tuant «quatre hommes narco-terroristes», dans le cadre d'une campagne militaire de l'administration Trump très critiquée dans la région.
«Ce navire était connu de nos services de renseignement pour être impliqué dans le trafic illicite de stupéfiants», a assuré sur X le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, précisant, comme après chacune de ces opérations, que l'attaque a été menée «dans les eaux internationales».
