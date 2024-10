Dans une majorité de boîtes de thon, la teneur en mercure dépasse la limite maximale fixée pour d'autres espèces de poissons. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le thon en conserve est largement contaminé au mercure, une substance nocive pour la santé, dénoncent mardi dans un rapport les ONG Bloom et Foodwatch, qui demandent à la grande distribution et aux pouvoirs publics de «prendre des mesures d'urgence», dont l'abaissement des limites autorisées.

«Bloom a sélectionné aléatoirement 148 boîtes de conserve dans cinq pays européens (France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie) et les a fait tester par un laboratoire indépendant: 100% des boîtes sont contaminées au mercure», révèle l'enquête menée par l'ONG Bloom.

L'association de défense de l'environnement affirme que pour plus d'une boîte sur deux, la teneur en mercure dépasse la limite maximale fixée pour d'autres espèces de poissons, soit 0,3 mg/kg. «Les teneurs maximales en mercure du thon aujourd'hui en vigueur en Europe ont été établies en fonction du taux de contamination des thons constaté et non en fonction du danger que représente le mercure pour la santé humaine, afin d'assurer la vente de 95% des thons», relève l'enquête.

«Aucune raison sanitaire ne justifie cet écart»

Elles ont ainsi été fixées à 1 mg/kg pour le «poids frais» et non le produit fini, dans la conserve. «C'est la raison pour laquelle le thon, espèce parmi les plus contaminées, se voit attribuer une tolérance maximale en mercure trois fois plus élevée que celle des espèces les moins contaminées».

Pour les deux ONG, «aucune raison sanitaire ne justifie cet écart: le mercure n'est pas moins toxique s'il est ingéré via du thon, seule la concentration de l'aliment en mercure compte».

Le mercure, présent notamment dans les dépôts atmosphériques provenant des centrales à charbon, est classé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) parmi les dix substances les plus préoccupantes pour la santé publique.

«Mesures d'urgence» récalmées

Dans l'océan, le mercure se mélange à des bactéries et se transforme en méthylmercure, un dérivé encore plus toxique. «Le mercure élémentaire et le méthylmercure sont toxiques pour les systèmes nerveux (...); des troubles neurologiques et comportementaux peuvent être observés après exposition», indique l'OMS.

Face à ce qu'elles qualifient de «véritable scandale de santé publique», les ONG demandent des «mesures d'urgence». Elles appellent la Commission européenne à s'aligner sur la teneur maximale la plus stricte qu'elle a fixée pour d'autres espèces, soit 0,3 mg/kg. «Nous exigeons que les pouvoirs publics renforcent la réglementation et, sans attendre, que les distributeurs ne commercialisent que des produits en dessous du seuil le plus protecteur», résume Camille Dorioz, directeur des campagnes chez Foodwatch.