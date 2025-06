En 1994, une écolière écossaise jette une lettre à la mer. Trente ans plus tard, une bénévole la retrouve sur une plage norvégienne. Entre les deux inconnues, la magie opère. Une bouteille, un message et voilà une amitié née des flots.

Elle lance une bouteille à la mer et reçoit une réponse touchante... 31 ans plus tard

La bouteille d'Alaina, écolière de 12 ans en 1994, a été retrouvée 31 ans plus tard et a reçu une réponse. Photo: The Northern Scot

Solène Monney Journaliste Blick

En 1994, sur les falaises de Portknockie, dans le nord-est de l’Ecosse, la jeune Alaina, 12 ans, scelle un rêve marin: elle glisse délicatement une lettre, sans destinataires précis, dans une bouteille et la confie aux flots. Mais depuis, silence radio.

Plus de 30 ans plus tard, au large de la Norvège, sur une île appelée Lisshelløya, une bénévole qui nettoyait la plage tombe, entre les algues et les coquillages, sur un petit flacon: à l'intérieur la lettre d'Alaina est intacte, encore parfaitement lisible, relate la BBC. Les 31 années qui séparent ces deux événements ne rendent que plus belle cette histoire.

Trois décennies plus tard…

Mais alors, que pouvait bien contenir cette lettre datée d'un autre siècle? «Cher lecteur. Je m'appelle Alaina Stephen et j'ai 12 ans. Je viens de Portknockie et je fais un projet sur l'eau. J'ai donc décidé d'envoyer un message dans une bouteille», explique la jeune écolière à l'époque.

Et des consignes claires sont laissées au destinataire: «Lorsque vous trouverez ce message, écrivez-nous votre nom, vos loisirs, l'endroit où vous l'avez trouvé, la date et, si vous le pouvez, quelques informations sur votre région. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. PS: Je viens d'Ecosse.»

Au fil du temps, sans réponse, Alaina Beresford, a sûrement désespéré de savoir que sa bouteille avait fini dans les tréfonds de la mer. Mais c'était sans compter sur un coup de pouce (tardif) du destin. A 42 ans, elle reçoit une carte postale de Pia, qui y répond avec tendresse et simplicité.

«Je m'appelle Pia»

«Je m'appelle Pia et je viens d'Allemagne», lui répond son interlocutrice. «Aujourd'hui, j'ai trouvé votre message dans une bouteille à Lisshelløya, une petite île située autour de Vega, en Norvège.» La jeune femme de 27 ans joint une photo de la bouteille, comme pour prouver à l’enfant du passé que son message a bien traversé le temps.

«Au recto de la carte postale, vous pouvez voir notre bateau de travail Nemo et notre voilier Fonn, où nous vivons. Vous pouvez également voir les environs de Vega», poursuit-elle. Et de conclure comme un clin d'œil au message de l'écolière envoyé en 1994: «PS: j'ai 27 ans et j'aime beaucoup l'escalade et la voile!»

Une future rencontre?

Alaina qui a aujourd'hui 42 ans et donc bien loin de ses 12 ans, est bouleversée par cette carte postale. Elle retrouve Pia sur les réseaux sociaux, lui demande une photo de la lettre originale. «J'ai été choquée quand elle l'a fait, je n'arrivais pas à croire à quel point c'était lisible», confie-t-elle à la BBC. Depuis, les deux femmes échangent. Elles ne se sont jamais rencontrées, mais quelque chose les relie.

Un simple mot jeté à la mer, un message patient, une bouteille portée par les courants pendant trois décennies… Et, au bout du voyage, une réponse inattendue. Comme quoi, certaines histoires prennent leur temps pour bien finir.