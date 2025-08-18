Zelensky affirme que Poutine ne doit pas être «récompensé»

Zelensky affirme que la Russie ne doit pas être «récompensée» pour son invasion de l'Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que la Russie ne devait pas être «récompensée» pour sa guerre, quelques heures avant une rencontre très attendue avec les dirigeants américain et européens en vue de trouver une issue au conflit.
«Poutine commettra des meurtres pour maintenir la pression sur l'Ukraine et l'Europe, ainsi que pour humilier les efforts diplomatiques», a réagi le dirigeant ukrainien sur Facebook, ajoutant que la Russie «ne doit pas être récompensée pour sa participation à cette guerre».
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe de drone russe à Kharkiv
Une frappe de drone russe à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins cinq morts, dont un enfant en bas âge, et 17 blessés, a indiqué le maire lundi, à quelques heures d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington.
«Cinq personnes sont mortes, y compris un enfant en bas âge. 17 autres personnes ont été blessées dont six enfants», a écrit sur Telegram Igor Terekhov qui avait indiqué auparavant qu'un drone russe avait provoqué plusieurs incendies dans un immeuble résidentiel. La ville proche de la frontière russe, la deuxième du pays avant l'invasion russe, avait quelques heures auparavant été bombardée par un missile balistique russe faisant au moins 11 blessés, selon le maire.
Source: AFP
Zelensky dit vouloir mettre fin à la guerre «rapidement» mais avec une paix «durable»
Volodymyr Zelensky a dit sur X vouloir mettre fin à la guerre «rapidement» mais avec une «paix durable», à quelques heures d'une réunion lundi avec Donald Trump à Washington, où le président ukrainien a annoncé être arrivé.
«Nous avons tous le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable. Et la paix doit être durable», a écrit Volodymyr Zelensky alors qu'il doit rencontrer le président américain, en présence de dirigeants européens qui le soutiennent.
Source: AFP
Pour Trump, il est exclu que Kiev récupère la Crimée ou entre dans l'OTAN
Donald Trump a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il doit recevoir lundi, pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie «presque immédiatement», excluant que Kiev récupère le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et entre dans l'OTAN.
«Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama (il y a 12 ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré) et PAS QUESTION POUR L'UKRAINE D'ENTRER DANS L'OTAN», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Zelensky salue une décision «historique» des Etats-Unis, prêts à fournir des «garanties de sécurité» à l'Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dimanche que la «décision» des Etats-Unis de fournir à l'Ukraine des «garanties de sécurité» pour arrêter la guerre avec la Russie était «historique», avant sa rencontre prévue lundi à Washington avec Donald Trump.
«Des garanties de sécurités, comme résultats de notre travail commun, doivent vraiment être très pratiques, fournir une protection au sol et dans les airs, en mer, et doivent être développées avec la participation de l'Europe», a indiqué sur les réseaux sociaux Zelensky, après une réunion en visioconférence de la «Coalition des volontaires» regroupant des alliés de Kiev.
Source: AFP
Pour Macron, Poutine ne veut pas «la paix» mais une «capitulation» de l'Ukraine
Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé dimanche que son homologue russe, Vladimir Poutine, «ne v(oulait) pas la paix» mais une «capitulation» de l'Ukraine, à l'issue d'une réunion en visioconférence avec la «coalition des volontaires» alliés de Kiev.
A la veille d'une rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, lundi à Washington, à laquelle Macron et plusieurs responsables européens doivent également participer, «notre volonté est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens», et de demander aux Américains «jusqu'à quel point» ils sont prêts à contribuer aux garanties de sécurité qui seraient offertes à l'Ukraine dans un accord de paix, a dit le président français.
«Il ne peut pas y avoir de discussions territoriales sur l'Ukraine sans les Ukrainiens» et, «de la même manière pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux», a-t-il ajouté, demandant à ce que les Européens soient conviés aux prochains sommets sur l'Ukraine.
Cette déclaration a été qualifiée de «mensonge abject» par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dimanche sur Telegram.
Source: AFP
Marco Rubio menace la Russie de nouvelles sanctions si un accord sur l'Ukraine n'est pas conclu
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a menacé dimanche la Russie de nouvelles sanctions si un accord sur l'Ukraine ne venait pas à être conclu, deux jours après le sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucune annonce.
«En fin de compte, si nous ne parvenons pas à trouver un accord ici, il y aura des conséquences», a prévenu Marco Rubio lors d'une interview à la chaîne NBC, évoquant la possible «adoption de nouvelles sanctions» contre la Russie.
Source: AFP
Trump fait état de «grands progrès» avec la Russie
Le président américain Donald Trump a fait état dimanche de «grands progrès» avec la Russie dans un message lapidaire publié sur son réseau social, à la veille d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens.
«De grands progrès sur la Russie. A suivre!», a posté le républicain sur Truth Social.
Source: AFP
L'émissaire de Trump se dit «optimiste» quant à la rencontre lundi avec Zelensky
L'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, Steve Witkoff, s'est dit dimanche «optimiste» concernant la rencontre prévue lundi à la Maison Blanche entre le président américain et son homologue ukrainien accompagné par des dirigeants européens, espérant qu'un «consensus» soit trouvé.
«Je suis optimiste quant au fait que nous aurons une réunion productive lundi, que nous parviendrons à un véritable consensus, que nous pourrons revenir vers les Russes et faire avancer cet accord de paix, et de le conclure», a déclaré Steve Witkoff sur la télévision CNN.
Steve Witkoff a assuré que la Russie avait fait «des concessions» territoriales concernant cinq régions ukrainiennes, à la veille de la réception à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky et de dirigeants européens.
«Les Russes ont fait certaines concessions à la table (des négociations en Alaska vendredi, NDLR) concernant l'ensemble des cinq régions (de l'est de l'Ukraine). Il y a une importante discussion sur Donetsk et ce qui se passera là-bas», a déclaré Steve Witkoff sur la chaîne CNN, deux jours après un sommet entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage qui n'avait pas permis d'avancées concernant un cessez-le-feu en Ukraine.
Le président américain et son homologue russe sont convenus lors de leur rencontre en Alaska vendredi de «garanties de sécurité solides» pour l'Ukraine, a déclaré dimanche Steve Witkoff.
«Nous avons convenu de garanties de sécurité solides», a assuré Steve Witkoff, ajoutant que ces garanties étaient en mesure selon lui de «changer la donne».
Source: AFP
La réunion en visioconférence de la «coalition des volontaires» a débuté
La «coalition des volontaires» qui rassemble les soutiens de Kiev, dont Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz, s'est réunie en visioconférence dimanche à 13H00 GMT, selon des images depuis la résidence d'été du président français au fort de Brégançon.
La réunion vise à préparer la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky prévue lundi à Washington, a déclaré en préambule Emmanuel Macron, qui doit également y participer ainsi que les principaux leaders européens. En introduisant les discussions, le président français a de nouveau appelé à «maintenir la pression» sur le président russe Vladimir Poutine.
Zelensky affirme que Poutine ne veut pas d'une réunion tripartite
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé dimanche ne voir aucun signe indiquant que la Russie est prête à un sommet tripartite rassemblant le président américain, Donald Trump, son homologue russe, Vladimir Poutine, et lui-même.
«A ce stade, il n'y a aucune indication de la part de la Russie que le sommet tripartite aura lieu», a-t-il déclaré lors d'un bref point de presse commun avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué dimanche la proposition du président américain, Donald Trump, d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine inspirées de l'Otan.
«Nous saluons la volonté du président Trump de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, similaires à l'article 5», a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse à Bruxelles, au côté du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La présidente de la Commission a par ailleurs réaffirmé que l'Ukraine devait pouvoir conserver son intégrité territoriale.
Source: AFP
Grosse délégation européenne aux côtés de Zelensky à Washington
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle se rendrait avec plusieurs dirigeants européens à la Maison Blanche lundi aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«A la demande du président Zelensky, je participerai demain à la réunion avec le président Trump et d'autres dirigeants européens à la Maison Blanche», a-t-elle déclaré sur le réseau social X. Dans la foulée de cette annonce surprise, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le chef de l'Otan Mark Rutte, le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue italienne Giorgia Meloni ainsi que le président finlandais Alexander Stubb ont confirmé leur présence lundi à Washington.
Dans son post, la présidente de la Commission européenne a par ailleurs annoncé que Volodymyr Zelensky serait à Bruxelles dimanche après-midi pour participer à une visioconférence des alliés européens.
Cette réunion est prévue à 15h avec les pays de la «coalition des volontaires» alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.
Source: AFP