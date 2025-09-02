Une carte militaire russe intrigue: Moscou veut-il marcher jusqu'au Danube?
Une vidéo venue de Russie a fait naître de nouvelles inquiétudes en Europe: on y aperçoit, derrière le chef d'état-major Valeri Guerassimov, une carte militaire qui semble tracer une ligne passant par l'Ukraine jusqu’en Moldavie et en Roumanie.
Beaucoup y voient le signe que Moscou envisage non seulement de s’emparer des régions ukrainiennes de Mykolaïv et d'Odessa, mais aussi d'avancer jusqu'au Danube. De tels objectifs n’ont pourtant jamais été évoqués lors des discussions, déjà fragiles, autour d’un éventuel accord de paix.
Ces zones figurent cependant depuis longtemps dans les ambitions russes: leur conquête priverait l’Ukraine d’un accès à la mer Noire et lui ôterait des centres industriels stratégiques.
La carte a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. «Ils ont clairement perdu la raison», pouvait-on lire dans un message largement relayé. Mais certains observateurs appellent à la prudence. «Ce n’est pas un secret que les Russes aiment insérer des symboles et des informations destinés à l'opinion publique», a commenté sur X l’activiste roumain Radu Hossu.
Environ 2000 soldats nord-coréens tués dans le conflit russo-ukrainien
Environ 2000 soldats nord-coréens ont été tués dans le conflit russo-ukrainien, a affirmé mardi un député sud-coréen, citant des chiffres du Service de Renseignement National sud-coréen (NIS), à l'issue d'une réunion avec ce dernier.
En avril, ils «estimaient le nombre de morts à au moins 600» mais sur la base d'évaluations actualisées, ils «estiment désormais ce chiffre à environ 2000», a déclaré à la presse le député Lee Seong-kweun après un briefing des députés membre de la commission du renseignement et le NIS.
Les services secrets de Corée du Sud et de pays occidentaux ont affirmé que Pyongyang avait envoyé plus de 10'000 soldats en 2024 dans la région russe de Koursk au moment d'une offensive de Kiev, ainsi que des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée.
Le député d'opposition Lee Seong-kweun, membre du Parti du pouvoir au peuple de l'ancien président Yoon Suk Yeol, a également affirmé que les renseignements sud-coréens estiment que la Corée du Nord prévoit de déployer 6000 militaires supplémentaires en Russie, dont 1000 seraient déjà arrivés.
Source: AFP
La progression russe reste forte en août
L'armée russe a encore progressé à rythme élevé en Ukraine en août mais un peu moins que le mois précédent, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).
En un mois, les forces de Moscou ont pris 594 km2 aux Ukrainiens, à un moment où les démarches diplomatiques pour trouver une issue à la guerre en Ukraine se sont accélérées ces dernières semaines, sous la houlette de Donald Trump, mais n'ont produit pour l'heure aucun effet concret.
Source: AFP
L'Ukraine veut un «rôle plus actif» de Pékin dans le processus de paix, à l'occasion de la visite de Poutine en Chine
Kiev a exhorté lundi Pékin, un allié de Moscou, à être plus actif en faveur de la paix en Ukraine, à l'occasion de la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine.
«Compte tenu du rôle géopolitique important de la République populaire de Chine, nous serions heureux que Pékin joue un rôle plus actif dans le rétablissement de la paix en Ukraine», a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.
Premières images du «Flamingo», l’arme de frappe lointaine de Kiev
Le missile surnommé «Flamingo» est présenté comme une arme redoutable, dotée d’une puissance de frappe exceptionnelle. Ce missile de croisière terrestre, conçu et fabriqué en Ukraine, pourrait offrir à Kiev un atout décisif dans sa guerre contre la Russie. Avec une portée de 3000 kilomètres, il est capable d’atteindre des cibles aussi lointaines que Moscou.
De premières vidéos diffusées ces derniers jours montrent son utilisation par l’armée ukrainienne, même si l’engin est officiellement encore en phase de test. Selon les autorités de Kiev, l’objectif est d’en produire rapidement jusqu’à sept par jour et de déployer cette arme dotée d’une ogive massive de manière systématique contre des cibles russes.
«Les missiles Flamingo sont déjà utilisés activement contre des objectifs sur le territoire de la Fédération de Russie», affirme un compte lié aux forces armées ukrainiennes. L’un des tirs aurait visé la Crimée.
Une rencontre entre Zelensky et des «dirigeants européens» prévue à Paris jeudi
Une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs «dirigeants européens» est prévue jeudi à Paris, a annoncé lundi à l'AFP une source politique européenne alors que les efforts de Washington pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine semblent bloqués.
«Une telle rencontre est prévue» pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine «et pour faire avancer la diplomatie parce que les Russes» font traîner les choses «à nouveau», a indiqué à l'AFP cette source sous le couvert de l'anonymat.
Source: AFP
Un couple meurt dans une frappe russe sur sa maison
Un couple a trouvé la mort dans une frappe russe sur sa maison dans la région de Zaporijia, a annoncé l'administration militaire locale tôt lundi.
«Les Russes ont attaqué le village d'Omelnyk avec des bombes guidées. Des maisons ont été détruites. Dans l'une d'elles, un couple a trouvé la mort», a indiqué le responsable de la région militaire de Zaporijia, Ivan Fedorov, précisant que l'homme avait 64 ans.
L'Ukraine est quotidiennement la cible de frappes nocturnes russes. Celles-ci avaient fait 25 morts dont quatre enfants dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev.
Source: AFP
Un homme arrêté après le meurtre de l'ex-président du Parlement ukrainien
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy, survenu samedi à Lviv, dans l'ouest du pays.
Le suspect a été interpellé dans la région de Khmelnytsky, entre Lviv et Kiev, à l'issue d'une opération qui a mobilisé «des dizaines» de membres des forces de sécurité, a précisé le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko. Il s'agit d'un homme de 52 ans originaire de Lviv qui vivait de «petits boulots», selon l'adjoint du chef de la police ukrainienne, Andriï Niebytov.
Le tueur, déguisé en livreur, a tiré huit fois sur Paroubiy et «s'est assuré que la victime était bien décédée» avant de s'enfuir. Samedi, le groupe audiovisuel public Suspilne avait affirmé que le tireur, habillé en livreur, conduisait un vélo électrique.
Selon des sources au sein des forces de l'ordre citées par la branche ukrainienne du média RFE/RL, le suspect a avoué et indiqué être entré en contact avec des agents russes alors qu'il cherchait des informations sur le sort de son fils, porté disparu sur le front en 2023. Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Intérieur a refusé de confirmer ou de démentir ces informations.
Source: AFP
Poutine rencontrera le Premier ministre slovaque en Chine
Le président russe Vladimir Poutine, en déplacement en Chine, prévoit d'y rencontrer le Premier ministre slovaque Robert Fico, connu pour ses positions pro-russes à rebours de celles de l'UE, a annoncé le Kremlin dimanche.
Robert Fico est l'un des très rares dirigeants européens à être resté proche de Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, ce qui lui attire les critiques de l'UE.
Le Premier ministre slovaque est attendu en Chine mercredi pour un défilé célébrant à Pékin les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire contre le Japon. Vladimir Poutine y participera également. Il se trouve déjà en Chine pour le sommet de l'OCS, organisé par le président chinois Xi Jinping.
Source: AFP
Avoirs russes gelés: l'UE doit explorer toutes les possibilités, selon Kaja Kallas
L'Union européenne doit explorer toutes les «voies possibles» pour utiliser au mieux les avoirs russes gelés en Europe, afin de renforcer son soutien à l'Ukraine envahie par la Russie, a déclaré samedi la cheffe de la diplomatie du bloc européen Kaja Kallas à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Copenhague.
«Nous faisons avancer les travaux sur l'utilisation des avoirs russes gelés, car il est clair que le prédateur doit payer pour ce qu'il a fait«, a dit de son côté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un déplacement en Estonie.
«Tout le monde s'accorde sur un point, à savoir qu'au vu des ravages que la Russie cause et a causés jusqu'à présent en Ukraine, il est impensable qu'elle puisse un jour récupérer cet argent, à moins qu'elle n'indemnise pleinement l'Ukraine», a souligné Mme Kallas devant la presse.
Source: AFP
Modi s'est entretenu avec Zelensky avant le sommet régional en Chine
Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré samedi s'être entretenu avec le président Volodymyr Zelensky du «rétablissement de la paix et de la stabilité» en Ukraine, avant un sommet en Chine auquel doit participer le président russe Vladimir Poutine.
Le premier a ajouté qu'il avait offert le «plein soutien» de l'Inde lors d'un appel téléphonique avec Zelensky. «Nous avons échangé nos points de vue sur le conflit en cours, son aspect humanitaire et les efforts pour rétablir la paix et la stabilité», a-t-il dans un message sur les réseaux sociaux.
Zelensky, pour sa part, a déclaré qu'il avait eu une «conversation productive et importante» avec le Premier ministre indien, au cours de laquelle il a réaffirmé la volonté de l'Ukraine d'organiser une réunion avec Vladimir Poutine. «L'Inde est prête à faire les efforts nécessaires et à envoyer un signal approprié à la Russie et à d'autres dirigeants lors des réunions en marge du sommet», a-t-il affirmé dans un message sur X.
Source: AFP