Cinq morts dans des frappes russes, les forces polonaises en alerte

Cinq personnes ont été tuées dimanche dans des frappes russes sur les régions ukrainiennes de Zaporijjia (sud) et de Lviv (ouest), ont rapporté les autorités locales, une attaque qui a poussé la Pologne voisine à mobiliser des avions et des systèmes au sol.

A Lviv, région qui a été plus épargnée que d'autres depuis le début de l'invasion russe en 2022, quatre personnes ont été tuées et six autres blessées, a indiqué sur Telegram son gouverneur Maksym Kozytsky.

Photo: keystone-sda.ch

Selon le maire de la ville éponyme, Andriï Sadovy, un complexe industriel a pris feu après cette attaque qui a aussi touché des immeubles résidentiels. Une autre entreprise industrielle a été ciblée dans la région de Vinnytsia (centre-ouest), a rapporté une responsable locale, Natalia Zabolotna.

Photo: keystone-sda.ch

A Zaporijjia, une personne a été tuée et 10 personnes ont été blessées, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Une infrastructure électrique a notamment été touchée, provoquant des coupures de courant.

La Pologne se mobilise

De leur côté, les forces armées de la Pologne ont annoncé dimanche sur X le déploiement d'avions et la mise en état d'alerte de défenses au sol pour protéger l'espace aérien du pays, notamment dans les régions proches de l'Ukraine.

La Russie multiplie ces derniers jours les attaques en Ukraine, visant notamment les installations énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver.

Elle intensifie également ses frappes contre le réseau ferroviaire. Samedi, une attaque contre la gare de Chostka dans la région de Soumy (nord) a fait au moins un mort et 30 blessés, selon les autorités ukrainiennes.

Source: AFP