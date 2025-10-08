Von der Leyen «veut répondre» face à la «guerre hybride» de la Russie
L'Europe «doit répondre face à la «guerre hybride» menée par la Russie, a lancé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, estimant que «quelque chose de nouveau et de dangereux" se jouait dans le ciel européen.
«Nous ne devons pas seulement réagir, nous devons dissuader. Car si nous hésitons à agir, la zone grise ne fera que s'étendre», a-t-elle mis en garde dans un discours devant le Parlement européen à Strasbourg.
Source: AFP
La Russie fait état de trois morts dans «une frappe de missile»
Trois personnes ont été tuées et une autre a été blessée mercredi dans une «frappe de missile» dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov.
La frappe a visé le village de Maslova Pristan, dans le district de Chebekino, a précisé Viatcheslav Gladkov sur Telegram. Selon lui, un site d'infrastructure sociale a été "partiellement détruit" à la suite de cette attaque, «d'autres personnes pouvant se trouver sous les débris».
Source: AFP
Un drone ukrainien cible une centrale nucléaire russe sans «conséquence sur la sécurité», selon l'AIEA
L'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a assuré mardi qu'il n'y avait «aucune conséquence sur la sécurité nucléaire» après qu'un drone ait percuté la tour de refroidissement d'une centrale nucléaire russe.
L'opérateur nucléaire russe Rosenergoatom a indiqué sur Telegram qu'un «drone de combat des forces armées ukrainiennes a tenté d'attaquer une tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Novovoronej», dans le centre de la Russie, dans la nuit de lundi à mardi. L'AIEA indique avoir été informée par la Russie qu'un drone avait percuté la centrale.
Il n'y a eu «aucune conséquence sur la sûreté nucléaire et aucun changement dans les niveaux de radiation» sur le site, a posté l'AIEA sur X. Le directeur de l'agence, Rafael Grossi, «réitère que les centrales nucléaires ne doivent jamais être attaquées», ajoute le message.
Rosenergoatom a déclaré que le drone "a été neutralisé par des moyens techniques" près de la centrale, provoquant son explosion après avoir percuté la tour de refroidissement. «Il n'y a eu ni dégâts ni blessés», a déclaré l'opérateur, ajoutant que l'incident n'avait pas affecté le fonctionnement de la centrale. L'Ukraine n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.
Source: AFP
Des civils tués dans une frappe dans une région sous occupation russe
Une frappe de drone a tué quatre personnes dans la partie de la région ukrainienne de Kherson (sud), sous occupation russe, a affirmé mardi le responsable local nommé par Moscou dans ce territoire, qui a accusé Kiev d'avoir visé délibérément des civils.
Sur Telegram, ce responsable, Vladimir Saldo, a assuré que ces quatre personnes avaient été tuées sur une route entre les localités de Zavodivka et Gornostaïvka lors d'une attaque ukrainienne de drones «ciblant des véhicules civils».
La Russie dit avoir intercepté 210 drones ukrainiens dans la nuit
La Russie a annoncé mardi avoir intercepté 210 drones ukrainiens dans la nuit et la matinée, l'une des attaques de Kiev les plus massives depuis le début de l'offensive à grande échelle de Moscou en Ukraine en février 2022. Entre 6h et 7h mardi, 25 drones ont été neutralisés, dont 16 au-dessus de la mer Noire, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.
Dans la nuit, des drones ont notamment été abattus au-dessus des régions russes de Koursk (62 drones neutralisés) et de Belgorod (31), frontalières de l'Ukraine, selon le ministère. Trente appareils sans pilote ont également été interceptés dans la région de Nijni Novgorod, située à l'est de Moscou et à des centaines de kilomètres de l'Ukraine, selon la même source.
Dans cette région, l'attaque a notamment ciblé la zone industrielle de Dzerjinsk qui abrite plusieurs entreprises chimiques, a précisé sur Telegram le gouverneur, Gleb Nikitine. Les débris de drones neutralisés ont chuté sur le territoire d'une entreprise sans causer de «préjudice important» à ses infrastructures, a-t-il ajouté. «Selon les premières informations, personne n'a été blessé», a assuré le gouverneur.
Source: AFP
Deux morts lors d'une frappe ukrainienne en Russie, une maternité touchée en Ukraine
Une frappe ukrainienne sur la ville russe de Belgorod (ouest) a fait lundi deux morts, ont indiqué les autorités locales, tandis que Kiev a dénoncé une attaque de drone russe contre une maternité à Soumy (nord-est).
Sur Telegram, le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a indiqué qu'une «frappe de missiles» avait tué deux hommes dans la ville éponyme capitale régionale: l'un est décédé sur le site de l'attaque et l'autre à l'hôpital.
Selon le gouverneur, plusieurs rues de Belgorod ont subi «des problèmes d'alimentation électrique» après la frappe. Des médias locaux ont affirmé qu'une centrale thermique avait été touchée par ce bombardement.
De son côté, sur X, le président ukrainien Volydymyr Zelensky a dénoncé une frappe de drone lundi contre une maternité à Soumy qui, «heureusement, cette fois», n'a pas fait de victimes. Il a précisé que 35 femmes et 11 enfants, ainsi que le personnel médical, se trouvaient dans un abri au moment de l'attaque.
Source: AFP
Une attaque ukrainienne massive avec plus de 250 drones interceptés selon Moscou
La Russie a annoncé lundi avoir intercepté 251 drones ukrainiens pendant la nuit, soit l'une des attaques les plus massives de Kiev en trois ans et demi de conflit, particulièrement intense dans le secteur de la mer Noire.
Sur ce total très inhabituellement élevé, 40 drones ont été abattus au-dessus de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie en 2014, 62 au-dessus de la mer Noire et cinq au-dessus de la mer d'Azov, a précisé le ministère russe de la Défense.
Depuis le début de son offensive en février 2022, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe. Kiev vise notamment les infrastructures énergétiques russes mais ses attaques sont généralement limitées à quelques dizaines de drones.
Source: AFP
Cinq morts dans des frappes russes, les forces polonaises en alerte
Cinq personnes ont été tuées dimanche dans des frappes russes sur les régions ukrainiennes de Zaporijjia (sud) et de Lviv (ouest), ont rapporté les autorités locales, une attaque qui a poussé la Pologne voisine à mobiliser des avions et des systèmes au sol.
A Lviv, région qui a été plus épargnée que d'autres depuis le début de l'invasion russe en 2022, quatre personnes ont été tuées et six autres blessées, a indiqué sur Telegram son gouverneur Maksym Kozytsky.
Selon le maire de la ville éponyme, Andriï Sadovy, un complexe industriel a pris feu après cette attaque qui a aussi touché des immeubles résidentiels. Une autre entreprise industrielle a été ciblée dans la région de Vinnytsia (centre-ouest), a rapporté une responsable locale, Natalia Zabolotna.
A Zaporijjia, une personne a été tuée et 10 personnes ont été blessées, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Une infrastructure électrique a notamment été touchée, provoquant des coupures de courant.
La Pologne se mobilise
De leur côté, les forces armées de la Pologne ont annoncé dimanche sur X le déploiement d'avions et la mise en état d'alerte de défenses au sol pour protéger l'espace aérien du pays, notamment dans les régions proches de l'Ukraine.
La Russie multiplie ces derniers jours les attaques en Ukraine, visant notamment les installations énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver.
Elle intensifie également ses frappes contre le réseau ferroviaire. Samedi, une attaque contre la gare de Chostka dans la région de Soumy (nord) a fait au moins un mort et 30 blessés, selon les autorités ukrainiennes.
Source: AFP
L'Ukraine accuse la Russie d'intensifier ses attaques sur son réseau ferroviaire
Le patron des chemins de fer ukrainiens a accusé samedi la Russie d'intensifier ses bombardements sur ce réseau, tandis qu'une attaque de drones sur une gare du nord de l'Ukraine a fait au moins un mort.
«Nous constatons clairement une intensification des attaques ennemies contre les infrastructures ferroviaires», a souligné Oleksandr Pertsovsky, à la tête de la société Ukrzaliznytsya, au cours d'une conférence de presse à Kiev à laquelle participait l'AFP.
Il a relevé «40 attaques majeures» sur le réseau des chemins de fer depuis août en vue de «semer la panique». Pour lui, l'amélioration technique des drones russes permet désormais à ceux-ci de «frapper très précisément» des cibles dans un rayon pouvant atteindre jusqu'à 100 kilomètres.
Source: AFP
Au moins 30 blessés dans une attaque de drone russe sur une gare en Ukraine
Une attaque de drone russe sur la gare de Chostka, située dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a blessé au moins 30 personnes, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qualifiant cet acte de «barbare».
«A l'heure actuelle, nous savons qu'il y a au moins 30 victimes», incluant des passagers et des employés des chemins de fer, a-t-il ajouté sur le réseau social X, dans un message accompagné d'une vidéo montrant un wagon de train déformé, enflammé, avec du métal tordu et des vitres brisées.
«Les Russes ne pouvaient pas ignorer qu'ils frappaient des civils», a-t-il ajouté. Le site se trouve à environ 50 kilomètres de la frontière russe.
Une vague distincte de frappes nocturnes par l'armée russe a coupé l'électricité d'environ 50'000 foyers dans la région de Tchernihiv, au nord. L'armée ukrainienne a également affirmé avoir frappé une importante raffinerie de pétrole dans la région de Léningrad, au nord-ouest de la Russie.
Source: AFP