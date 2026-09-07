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11 morts et 6 disparus:Une énorme avalanche emporte un groupe d'alpinistes dans le Caucase

Au moins 11 morts et 6 disparus
Une énorme avalanche emporte un groupe d'alpinistes dans le Caucase

Onze alpinistes ont perdu la vie dimanche dans une avalanche dans la gorge de Bezengui, dans le Caucase russe. Sur 33 alpinistes, six sont blessés, dix sont sains et saufs, et six restent portés disparus.
Publié: 09:13 heures
|
Dernière mise à jour: 09:25 heures
La coulée s'est produite dans la gorge de Bezengui, réputée pour ses sommets et son glacier.
Photo: RMS
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AFP Agence France-Presse

Onze alpinistes ont été tués dans une avalanche dans le Caucase russe, a indiqué lundi le ministère russe des Situations d'urgence.

L'avalanche, survenue dimanche dans la gorge de Bezengui connue pour ses montagnes et son glacier, a surpris un groupe de 33 alpinistes, selon cette source. «Malheureusement, 11 personnes ont été tuées» et six autres ont été blessées, a indiqué le ministère, précisant que 10 alpinistes ont pu descendre en sécurité, alors que le sort de six autres restait inconnu.

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