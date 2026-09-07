AFP Agence France-Presse
Onze alpinistes ont été tués dans une avalanche dans le Caucase russe, a indiqué lundi le ministère russe des Situations d'urgence.
L'avalanche, survenue dimanche dans la gorge de Bezengui connue pour ses montagnes et son glacier, a surpris un groupe de 33 alpinistes, selon cette source. «Malheureusement, 11 personnes ont été tuées» et six autres ont été blessées, a indiqué le ministère, précisant que 10 alpinistes ont pu descendre en sécurité, alors que le sort de six autres restait inconnu.
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