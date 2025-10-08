Une centrale nucléaire russe atteinte par un drone ukrainien

01:52 heures

Un drone ukrainien cible une centrale nucléaire russe sans «conséquence sur la sécurité», selon l'AIEA

L'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a assuré mardi qu'il n'y avait «aucune conséquence sur la sécurité nucléaire» après qu'un drone ait percuté la tour de refroidissement d'une centrale nucléaire russe.

L'opérateur nucléaire russe Rosenergoatom a indiqué sur Telegram qu'un «drone de combat des forces armées ukrainiennes a tenté d'attaquer une tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Novovoronej», dans le centre de la Russie, dans la nuit de lundi à mardi. L'AIEA indique avoir été informée par la Russie qu'un drone avait percuté la centrale.

La centrale nucléaire de Novovoronej, en russie, a été prise pour cible. Photo: SOPA Images/LightRocket via Gett

Il n'y a eu «aucune conséquence sur la sûreté nucléaire et aucun changement dans les niveaux de radiation» sur le site, a posté l'AIEA sur X. Le directeur de l'agence, Rafael Grossi, «réitère que les centrales nucléaires ne doivent jamais être attaquées», ajoute le message.

Rosenergoatom a déclaré que le drone "a été neutralisé par des moyens techniques" près de la centrale, provoquant son explosion après avoir percuté la tour de refroidissement. «Il n'y a eu ni dégâts ni blessés», a déclaré l'opérateur, ajoutant que l'incident n'avait pas affecté le fonctionnement de la centrale. L'Ukraine n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Source: AFP