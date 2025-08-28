Représailles des attaques contre Kiev? L'Ukraine confirme la destruction d'un centre logistique près de Moscou
Tver, ville d’ordinaire discrète située près de Moscou, abritait un nœud ferroviaire stratégique sur la ligne reliant la capitale russe à Saint-Pétersbourg dont il faut désormais parler au passé.
Selon le renseignement militaire ukrainien, qui s’est exprimé sur Telegram, cette liaison cruciale a été détruite jeudi à l’aube lors d’une attaque à l’explosif. Vers 5 heures du matin, plusieurs wagons de train — apparemment chargés de carburant — ont explosé après la pose de charges.
Les flammes se seraient rapidement propagées à l’ensemble du site de la gare de Tver. L’opération s’inscrit, a précisé un porte-parole des services secrets ukrainiens, «dans une série de mesures visant à détruire les capacités logistiques de la Russie».
L’attaque survient quelques heures seulement après les bombardements nocturnes sur Kiev. Difficile de dire s’il s’agit d’une riposte, mais l’impact sur la logistique russe pourrait être considérable.
La Maison Blanche dit que les «terribles» frappes russes menacent le plan de Trump pour la paix en Ukraine
L'émissaire spécial de Donald Trump pour l'Ukraine a condamné jeudi les «terribles» frappes russes sur Kiev, qui ont causé la mort de 17 personnes dont 4 enfants, jugeant qu'elles compromettaient les efforts de médiation du président américain.
«Ces terribles attaques menacent la paix que le président des Etats-Unis cherche à obtenir», a commenté Keith Kellogg sur X, relevant que les frappes ont tué des «civils innocents» et endommagé des représentations de l'Union européenne et du Royaume-Uni dans la capitale ukrainienne.
La Russie a «de nouveau montré son vrai visage» lors de ses dernières frappes nocturnes sur Kiev, a déploré jeudi le chancelier allemand Friedrich Merz.
«Que la représentation de l'UE soit désormais également prise pour cible témoigne du fait que le régime russe a de moins en moins de scrupules», a ajouté le dirigeant allemand sur X après que les locaux de la délégation de l'UE ont été endommagés.
Paix en Ukraine: Von der Leyen veut que Poutine soit à la table des négociations
Le président russe Vladimir Poutine «doit venir à la table des négociations», a affirmé sur le réseau social X la cheffe de l'exécutif européen Ursula von der Leyen après s'être entretenue par téléphone avec Donald Trump. «Nous devons garantir une paix juste et durable pour l'Ukraine avec des garanties de sécurité fermes et crédibles», a-t-elle ajouté, affirmant: «L'Europe prendra pleinement sa part.»
Les Européens cherchent par tous les moyens à peser dans les discussions sur la sécurité de l'Ukraine et du Vieux continent. D'intenses tractations sont en cours parmi les alliés de Kiev pour déterminer quel type de garanties de sécurité lui offrir en cas d'accord de paix avec Moscou afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays.
Ursula von der Leyen a aussi dit avoir parlé jeudi avec Volodymyr Zelensky à la suite des frappes massives sur Kiev qui ont tué une dizaine de personnes et endommagé les bureaux de l'UE en Ukraine.
L'UE convoque l'ambassadeur russe après l'attaque de cette nuit
L'Union européenne a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bruxelles après les frappes de la nuit qui ont endommagé ses bureaux à Kiev, a annoncé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur le réseau social X.
«Aucune mission diplomatique ne devrait être une cible», a-t-elle déclaré après ces bombardements russes qui ont fait 14 morts, dont trois enfants, selon les secouristes. Cette convocation doit avoir lieu dans la journée, a précisé une porte-parole du service diplomatique de l'UE, Anitta Hipper.
La Russie «reste intéressée» par les négociations, mais poursuivra ses frappes en Ukraine
Le Kremlin a indiqué jeudi que la Russie restait «intéressée» par les négociations de paix avec l'Ukraine, mais qu'elle continuerait de mener des frappes dans le pays tant que ses «objectifs» ne seront pas atteints, après des bombardements nocturnes sur Kiev qui ont fait au moins 14 morts.
«Les forces armées russes accomplissent leur mission. Elles continuent de frapper des cibles militaires et para-militaires», a indiqué à des journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Dans le même temps, la Russie reste intéressée par la poursuite du processus de négociation, afin d'atteindre les objectifs qui sont fixés par des moyens politiques et diplomatiques», a-t-il ajouté.
La Russie ne «recule devant rien» pour terroriser l'Ukraine, selon von der Leyen
Les frappes russes sur Kiev dans la nuit, qui ont fait 14 morts et endommagé les bureaux de la mission de l'UE, montrent que la Russie «ne recule devant rien» pour «terroriser» l'Ukraine, a affirmé jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
«Il s'agit de l'attaque de drones et de missiles la plus meurtrière contre la capitale (ukrainienne) depuis juillet», a-t-elle déploré devant la presse. «C'était aussi une attaque contre notre délégation», a-t-elle ajouté.
Le Premier ministre britannique accuse Poutine de «saboter les espoirs de paix»
Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a accusé jeudi le président russe, Vladimir Poutine, de «saboter les espoirs de paix» après les frappes meurtrières de la Russie sur Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi.
«Poutine tue des enfants et des civils et sabote les espoirs de paix. Ce bain de sang doit cesser», a déclaré sur son compte X le dirigeant britannique, qui a confirmé que le bâtiment du British Council avait été «endommagé» par ces frappes.
Le British Council dit que son bureau à Kiev a été gravement endommagé
Le bureau du British Council a été «gravement endommagé» dans l'attaque nocturne russe sur Kiev et sera «fermé au public jusqu'à nouvel ordre», a annoncé l'organisation britannique sur son compte Facebook.
«A la suite de l'attaque perpétrée pendant la nuit contre Kiev, notre bureau du British Council a été gravement endommagé», a indiqué l'organisation, dont les locaux se trouvent dans le centre-ville, non loin du bâtiment de la mission de l'Union européenne, également affectée par ces frappes.
La Russie dit avoir touché des cibles «militaires» en Ukraine après des frappes meurtrières à Kiev
La Russie a affirmé jeudi avoir touché des cibles «militaires» en Ukraine. Les autorités de ce pays ont elles affirmé que ces attaques avaient coûté la vie à 14 personnes dans des zones résidentielles de Kiev.
Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir lancé une «frappe groupée» contre «des entreprises du complexe militaro-industriel et des bases aériennes militaires ukrainiennes», disant avoir atteint tous ses objectifs. Moscou assure toujours ne viser que des installations liées à l'armée en Ukraine, bien que des villes de ce pays aient été ravagées.
Les Ukrainiens ont attaqué un navire de guerre près de la Crimée
L'attaque russe contre Kiev a été massive, et les Ukrainiens ripostent déjà. Près de la Crimée, des forces auraient attaqué un navire de guerre russe.
Selon les images publiées par l'armée ukrainenne, un énorme panache de fumée noire s'élève au-dessus d'un navire. Selon les informations locales, le navire touché était un porte-missiles.
Les services secrets ukrainiens ont publié une vidéo montrant l'attaque. Un drone s'approche du navire, puis est endommagé. Le radar aurait été endommagé. Le navire de guerre a alors dû interrompre sa mission.
Le bilan monte à 14 morts dont trois enfants
Le bilan d'une attaque nocturne massive de la Russie sur Kiev s'est alourdi à 14 morts parmi lesquels trois enfants, a annoncé jeudi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dénonçant «un massacre de civils horrible et délibéré».
«Les Russes ne choisissent pas de mettre fin à la guerre, mais seulement de lancer de nouvelles frappes», a-t-il renchéri sur le réseau social X. «Pendant la nuit, à Kiev, des dizaines de bâtiments ont été endommagés: des immeubles résidentiels, des centres administratifs, des entreprises civiles», a ajouté le chef de l'Etat.
