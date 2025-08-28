il y a 34 minutes

Représailles des attaques contre Kiev? L'Ukraine confirme la destruction d'un centre logistique près de Moscou

Tver, ville d’ordinaire discrète située près de Moscou, abritait un nœud ferroviaire stratégique sur la ligne reliant la capitale russe à Saint-Pétersbourg dont il faut désormais parler au passé.

Selon le renseignement militaire ukrainien, qui s’est exprimé sur Telegram, cette liaison cruciale a été détruite jeudi à l’aube lors d’une attaque à l’explosif. Vers 5 heures du matin, plusieurs wagons de train — apparemment chargés de carburant — ont explosé après la pose de charges.

0:15 Explosion non loin de Moscou: L'Ukraine frappe le nœud ferroviaire russe

Les flammes se seraient rapidement propagées à l’ensemble du site de la gare de Tver. L’opération s’inscrit, a précisé un porte-parole des services secrets ukrainiens, «dans une série de mesures visant à détruire les capacités logistiques de la Russie».

L’attaque survient quelques heures seulement après les bombardements nocturnes sur Kiev. Difficile de dire s’il s’agit d’une riposte, mais l’impact sur la logistique russe pourrait être considérable.