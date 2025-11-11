Un hélicoptère Ka-226 s'est écrasé vendredi dans la république russe du Daghestan. Cinq personnes sont décédées. Quatre des victimes travaillaient pour l'entreprise d'armement russe KEMZ, qui est sanctionnée par l'UE et les Etats-Unis. Une enquête a été ouverte.

Des membres de l'industrie d'armement russe meurent dans un accident d'hélicoptère

1/7 Un hélicoptère russe de type Ka-226 s'est écrasé dans la République du Daghestan. Photo: imago/ZUMA Press

Daniel Macher

Vendredi dernier, un hélicoptère russe de type Ka-226 s'est écrasé dans le Daghestan, une république fédérale russe située dans le Caucase du Nord, au sud de la Russie. Selon plusieurs médias, cinq personnes ont perdu la vie, dont quatre étaient employés de l'entreprise de défense russe Kovrov Electromechanical Plant (KEMZ). L'accident s'est produit près d'Achi-Su, village situé à environ 50 kilomètres à l'ouest de la mer Caspienne.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un hélicoptère dériver au-dessus d'une plage, avant que sa queue ne heurte le sol et que son empennage arrière ne se brise. Le pilote a malgré tout tenté de redécoller, mais l'appareil est devenu incontrôlable: il s'est écrasé et a percuté un immeuble résidentiel. Selon l'agence de presse russe Tass, le bâtiment était inhabité.

Aucun indice de cause externe

Parmi les victimes, le directeur général adjoint de l'usine de construction et de soutien au transport de KEMZ. Le mécanicien de bord de l'hélicoptère a également perdu la vie.

Au début, les médias d'Etat russes avaient annoncé qu'il s'agissait d'un groupe de touristes. Or, l'entreprise a contredit cette version, en publiant dans la foulée les noms des personnes décédées. Deux personnes ont survécu à leurs graves blessures.

La chaîne d'information bélarusse Nexta a indiqué, en citant ses propres sources, qu'une défaillance technique était probablement à l'origine du crash. De son côté, le journal britannique «The Telegraph» avance qu'aucun élément ne suggère d'intervention externe. Selon l'agence de presse russe Interfax, l'autorité aéronautique russe Rosaviatsia qualifie l'événement d'accident, et a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle.

Lien avec la guerre en Ukraine

KEMZ appartient à l'industrie de défense russe et fabrique des stations au sol ainsi que des systèmes de diagnostic pour les avions de combat Sukhoï et MiG – des appareils utilisés dans la guerre contre l'Ukraine. Raison pour laquelle l'entreprise est sanctionnée par l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis.

Le Ka-226 est un hélicoptère bimoteur léger et polyvalent conçu par le constructeur russe Kamow. Il peut transporter jusqu'à sept personnes et est utilisé pour des missions de transport, de reconnaissance et de surveillance. Il se distingue par son système de rotors coaxiaux, dépourvu de rotor de queue, qui lui assure une grande stabilité et maniabilité. Or, dans le cas de l'accident, c'est précisément ce dispositif qui pourrait avoir joué un rôle déterminant.