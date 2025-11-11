DE
FR
Un hélicoptère s'écrase dans le Daghestan russe, cinq morts
0:57
Manoeuvre ratée:Un hélicoptère s'écrase dans le Daghestan russe, cinq morts

Crash mortel en Russie
Des membres de l'industrie d'armement russe meurent dans un accident d'hélicoptère

Un hélicoptère Ka-226 s'est écrasé vendredi dans la république russe du Daghestan. Cinq personnes sont décédées. Quatre des victimes travaillaient pour l'entreprise d'armement russe KEMZ, qui est sanctionnée par l'UE et les Etats-Unis. Une enquête a été ouverte.
Publié: 18:36 heures
|
Dernière mise à jour: 18:40 heures
Partager
Écouter
1/7
Un hélicoptère russe de type Ka-226 s'est écrasé dans la République du Daghestan.
Photo: imago/ZUMA Press
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel Macher

Vendredi dernier, un hélicoptère russe de type Ka-226 s'est écrasé dans le Daghestan, une république fédérale russe située dans le Caucase du Nord, au sud de la Russie. Selon plusieurs médias, cinq personnes ont perdu la vie, dont quatre étaient employés de l'entreprise de défense russe Kovrov Electromechanical Plant (KEMZ). L'accident s'est produit près d'Achi-Su, village situé à environ 50 kilomètres à l'ouest de la mer Caspienne.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un hélicoptère dériver au-dessus d'une plage, avant que sa queue ne heurte le sol et que son empennage arrière ne se brise. Le pilote a malgré tout tenté de redécoller, mais l'appareil est devenu incontrôlable: il s'est écrasé et a percuté un immeuble résidentiel. Selon l'agence de presse russe Tass, le bâtiment était inhabité.

Aucun indice de cause externe

Parmi les victimes, le directeur général adjoint de l'usine de construction et de soutien au transport de KEMZ. Le mécanicien de bord de l'hélicoptère a également perdu la vie.

Au début, les médias d'Etat russes avaient annoncé qu'il s'agissait d'un groupe de touristes. Or, l'entreprise a contredit cette version, en publiant dans la foulée les noms des personnes décédées. Deux personnes ont survécu à leurs graves blessures.

La chaîne d'information bélarusse Nexta a indiqué, en citant ses propres sources, qu'une défaillance technique était probablement à l'origine du crash. De son côté, le journal britannique «The Telegraph» avance qu'aucun élément ne suggère d'intervention externe. Selon l'agence de presse russe Interfax, l'autorité aéronautique russe Rosaviatsia qualifie l'événement d'accident, et a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle.

Lien avec la guerre en Ukraine

KEMZ appartient à l'industrie de défense russe et fabrique des stations au sol ainsi que des systèmes de diagnostic pour les avions de combat Sukhoï et MiG – des appareils utilisés dans la guerre contre l'Ukraine. Raison pour laquelle l'entreprise est sanctionnée par l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis.

Dernières actus sur la guerre en Ukraine
Moscou accuse Kiev et Londres d’un complot pour voler un avion de chasse
Une «provocation»
Moscou accuse Kiev et Londres d’un complot pour voler un avion de chasse
Comment l'hiver est devenue une arme dans la guerre en Ukraine
Une catastrophe menace
Comment l'hiver est devenue une arme de guerre en Ukraine

Le Ka-226 est un hélicoptère bimoteur léger et polyvalent conçu par le constructeur russe Kamow. Il peut transporter jusqu'à sept personnes et est utilisé pour des missions de transport, de reconnaissance et de surveillance. Il se distingue par son système de rotors coaxiaux, dépourvu de rotor de queue, qui lui assure une grande stabilité et maniabilité. Or, dans le cas de l'accident, c'est précisément ce dispositif qui pourrait avoir joué un rôle déterminant.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus