Poutine ne croit pas que Trump l'arrêtera face à l'Ukraine

Poutine ne croit pas que Trump l'arrêtera
Avec plus de 40 missiles et environ 580 drones, les attaques russes sur l'Ukraine n'avaient aucune nécessité militaire, selon Volodymyr Zelensky. Il s'agissait d'une stratégie russe délibérée visant à «terroriser les civils et détruire nos infrastructures», a souligné le président ukrainien.
Un article de «Bloomberg» paru ce samedi semble aller dans ce sens. Selon des sources proches de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin estime que l'escalade militaire est le meilleur moyen de contraindre l'Ukraine à négocier selon ses conditions. De plus, il ne s'attend pas à ce que le président américain Donald Trump l'en empêche.
Zelensky dit qu'il rencontrera Trump en marge du sommet annuel de l'ONU la semaine prochaine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il rencontrerait son homologue américain Donald Trump la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
Volodymyr Zelensky a déclaré à un groupe de journalistes, dont l'AFP, qu'il aurait «une réunion avec le président des Etats-Unis», ses commentaires étant placés sous embargo jusqu'à samedi. Il a précisé qu'il évoquerait les garanties de sécurité en cas d'accord de paix avec la Russie, mais aussi les sanctions contre Moscou que son pays réclame aux Etats-Unis.
La Russie a lancé 40 missiles et 580 drones sur l'Ukraine, faisant trois morts
La Russie a lancé 40 missiles et quelque 580 drones sur l'Ukraine lors d'une «attaque massive» ayant fait trois morts et des dizaines de blessés, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Chaque frappe de ce type ne répond pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire nos infrastructures», a accusé Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, exhortant les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou.
Dnipropetrovsk pris pour cible
Le président ukrainien a exhorté les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou. Peu avant, les autorités de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, avait fait état d'une importante attaque russe de missiles et de drones.
«La région de Dnipropetrovsk a de nouveau été la cible d'une attaque massive», a déclaré Serguiï Lyssak, chef de l'administration militaire régionale, sur Telegram, évoquant des bâtiments d'entreprises détruits et des incendies. Selon Serguiï Lyssak, le dernier bilan fait état d'un mort et 26 blessés.
Les autorités de plusieurs autres région ukrainiennes avaient également fait état d'attaques importantes dans la nuit de vendredi à samedi.
Le Kremlin exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée.
La région de Dnipropetrovsk ne fait pas partie des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.
Source: ATS
La Russie nie avoir violé l'espace aérien estonien
Le ministère russe de la Défense a nié samedi que trois de ses avions militaires aient violé l'espace aérien estonien après l'interception de trois appareils russes par des avions de l'Otan vendredi.
«Le 19 septembre (...) trois chasseurs russes MiG-31 ont effectué un vol prévu depuis la Carélie vers un aérodrome de la région de Kaliningrad», enclave russe située entre la Lituanie et la Pologne, indique le ministère sur Telegram.
«Le vol s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien, sans violer les frontières d'autres Etats, ce qui est confirmé par les moyens de contrôle objectif», poursuit-il. «Pendant le vol, les avions russes ne se sont pas écartés de la route aérienne convenue et n'ont pas violé l'espace aérien estonien», affirme le ministère. Il précise que les avions ont survolé «les eaux neutres de la mer Baltique à une distance de plus de trois kilomètres de l'île de Vaindloo» dans le Golfe de Finlande.
Source: ATS
Après l'épisode de l'Estonie, l'Ukraine dénonce une nouvelle intimidation de la Russie
L'Ukraine, par le biais du chef de son chef de la diplomatie Andriï Sybiga, a dénoncé vendredi une «escalade» de la part de la Russie après l'interception par des avions de chasse de l'OTAN de trois MiG-31 russes entrés dans l'espace aérien de l'Estonie.
«Tant qu'elle ne recevra pas de réponse vraiment forte, (la Russie) ne fera que devenir plus arrogante et agressive», a-t-il estimé.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé l'incident «scandaleux». «Il s'agit d'une campagne systématique menée par la Russie contre l'Europe, contre l'OTAN, contre l'Occident. Et cela nécessite une réponse systématique.»
Source: AFP
L'Otan salue une réponse «rapide et décisive» après la violation de l'espace aérien estonien
Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a salué vendredi une réponse «rapide et décisive» de l'Alliance atlantique après une incursion d'avions russes dans le ciel estonien. Il a fait cette déclaration après s'être entretenu avec le Premier ministre estonien, Michal Kristen.
Source: AFP
Tallinn demandera à l'OTAN des consultations
Le Premier ministre estonien a annoncé vendredi que son pays allait demander à l'OTAN d'activer l'Article 4 du traité Atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres, à la suite de l'incursion de trois avions russes dans son espace aérien.
«Une telle violation est totalement inacceptable. Le gouvernement de l'Estonie a décidé de demander des consultations en vertu de l'article 4 de l'OTAN», a écrit Kristen Michal sur X.
Des avions de combat russes violent l'espace aérien estonien, l'OTAN envoie des F-35
Trois MiG-31 russes ont pénétré dans l'espace aérien estonien sans autorisation vendredi matin, près de l'île de Vaindloo. Ces avions de chasse, qui peuvent être équipés de missiles hypersoniques Kinzhal, volaient en direction de Tallinn et ont ont violé l'espace aérien estonien pendant près de douze minutes.
Les avions n'avaient aucun plan de vol, leurs transpondeurs étaient éteints et ils n'étaient pas en contact radio avec le contrôle aérien estonien. Ce n'est qu'après le décollage des F-35 italiens pour le compte de l'OTAN que les intrus s'en sont allés.
Le ministère estonien des Affaires étrangères a convoqué le même jour le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie et lui a remis une note de protestation. Tallinn a dénoncé une «audace sans précédent». De son côté, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a dénoncé vendredi une «provocation extrêmement dangereuse».
De son côté, l'OTAN dénonce un «nouvel exemple de comportement russe dangereux», a indiqué sa porte-parole Allison Hart.
Cet incident survient alors que des appareils russes ont déjà violé les espaces aériens polonais et roumain ces derniers jours.
Avec l'AFP
Trump dit que Poutine l'a «vraiment laissé tomber»
Donald Trump a estimé jeudi que le président russe Vladimir Poutine, qui poursuit sa guerre en Ukraine malgré les efforts du président américain pour tenter de mettre fin au conflit, l'avait «vraiment laissé tomber».
Le conflit «que je pensais être le plus facile à résoudre était» la guerre en Ukraine, «en raison de mes relations avec le président Poutine, mais il m'a laissé tomber. Il m'a vraiment laissé tomber», a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Source: AFP
Poutine affirme que plus de 700'000 militaires russes sont déployés sur le front
Plus de 700'000 militaires russes sont déployés sur «la ligne de contact» en Ukraine, où Moscou poursuit depuis des mois des actions offensives et gagne du terrain dans certains secteurs, a affirmé jeudi le président Vladimir Poutine lors d'une réunion avec des responsables parlementaires.
Depuis le lancement de son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, il y a plus de trois ans et demi, Moscou a mobilisé d'énormes moyens humains et matériels, tout en subissant de lourdes pertes militaires, selon les estimations de médias indépendants.
Source: AFP