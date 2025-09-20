Poutine ne croit pas que Trump l'arrêtera face à l'Ukraine

La Russie a lancé 40 missiles et 580 drones sur l'Ukraine, faisant trois morts

Photo: IMAGO/Ukrinform

La Russie a lancé 40 missiles et quelque 580 drones sur l'Ukraine lors d'une «attaque massive» ayant fait trois morts et des dizaines de blessés, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Chaque frappe de ce type ne répond pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire nos infrastructures», a accusé Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, exhortant les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou.

Dnipropetrovsk pris pour cible

Le président ukrainien a exhorté les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou. Peu avant, les autorités de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, avait fait état d'une importante attaque russe de missiles et de drones.

«La région de Dnipropetrovsk a de nouveau été la cible d'une attaque massive», a déclaré Serguiï Lyssak, chef de l'administration militaire régionale, sur Telegram, évoquant des bâtiments d'entreprises détruits et des incendies. Selon Serguiï Lyssak, le dernier bilan fait état d'un mort et 26 blessés.

Les autorités de plusieurs autres région ukrainiennes avaient également fait état d'attaques importantes dans la nuit de vendredi à samedi.