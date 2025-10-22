Le boss de l'OTAN minimise les tensions entre Trump et Zelensky

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a relativisé mercredi à Washington l'existence de potentielles tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, assurant que le président américain était le seul à même d'apporter une "paix durable" en Ukraine. Donald Trump avait reçu vendredi son homologue ukrainien à la Maison Blanche pour des discussions décrites comme «tendues» par un haut responsable ukrainien.

Interrogé mercredi par la presse au Capitole de Washington, Mark Rutte a rejeté l'idée selon laquelle son déplacement aux Etats-Unis était le signe que la rencontre entre les présidents américain et ukrainien avait été un échec.

Photo: keystone-sda.ch

«Ce fut une bonne rencontre, ce fut une rencontre réussie. C'est exactement ce dont nous avons besoin», a-t-il déclaré, assurant que sa propre visite à la Maison Blanche, prévue le même jour, avait été planifiée avant vendredi.

A un journaliste qui lui demandait s'il était inquiet que Vladimir Poutine ait convaincu Donald Trump d'adoucir sa posture envers la Russie, le secrétaire général a déclaré avoir "une confiance totale dans le président Trump». «Il est le seul à pouvoir parvenir» à un accord de paix en Ukraine, a-t-il ajouté.

Source: AFP