L'Ukraine prête à «des mesures importantes en vue de la paix»

L'Ukraine s'est dite lundi prête à prendre «des mesures importantes en vue de la paix» lors des pourparlers prévus à Istanbul avec la Russie et a appelé Moscou à ne pas «répéter les mêmes ultimatums» inacceptables pour Kiev et ses alliés.

«La délégation ukrainienne est arrivée à Istanbul avec un programme clair et la volonté de prendre des mesures importantes en vue de la paix», a indiqué à l'AFP une source au sein de la délégation. «Si (les Russes) sont prêts à aller de l'avant, et non pas à répéter les mêmes ultimatums, alors il pourrait y avoir de bonnes et grandes nouvelles aujourd'hui», a-t-il ajouté. Cette source a toutefois indiqué que les Ukrainiens «ne savent pas ce que les Russes ont apporté à la table des négociations, car ils n'ont fait part de leur position ni à nous, ni à la Turquie, ni aux Etats-Unis».

Russes et Ukrainiens doivent se retrouver lundi à partir de midi à Istanbul pour une deuxième réunion bilatérale, sous médiation turque, après un échange direct le 16 mai, le premier dans un tel format depuis le printemps 2022, juste après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine.

