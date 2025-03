Un cyclone tropical s'approche de la côte est de l'Australie, provoquant des mesures d'urgence. Brisbane et ses environs se préparent à de fortes pluies, des vents violents et des inondations potentielles, affectant une zone densément peuplée de 300 km.

L'Australie se prépare à l'arrivée du cyclone Alfred. Photo: keystone-sda.ch

Un cyclone tropical se dirige mercredi vers la côte orientale densément peuplée de l'Australie, déclenchant des alertes d'urgence et la fermeture anticipée de centaines d'écoles.

Selon les prévisionnistes, le cyclone tropical Alfred devrait frapper dans les premières heures de la matinée vendredi le secteur de la ville de Brisbane, au milieu de la côte est. De fortes pluies, des vents destructeurs et des vagues violentes devraient s'abattre plus largement sur une bande côtière densément peuplée de 300 kilomètres, à cheval sur la frontière entre l'Etat du Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud.

Fermetures déclenchées, vols annulés

Il s'agirait du premier typhon à frapper la zone depuis plus 1974. Rien qu'à Brisbane, près de 20'000 habitations risquent d'être inondées, selon les modélisations du conseil municipal.

«Les rayons des supermarchés ont été pratiquement vidés», a confié à l'AFP Kim Hollow, qui travaille dans un motel à une heure de route au sud du quartier des affaires de Brisbane.

Plus de 700 écoles du Queensland et de la région des rivières du nord de la Nouvelle-Galles du Sud, sujette aux inondations, seront fermées à partir de jeudi, ont indiqué des responsables du ministère de l'Education. Les compagnies aériennes Qantas et Virgin ont annulé une série de vols, tandis que l'aéroport international de la Gold Coast fermera complètement ses portes mercredi après-midi. Plusieurs rendez-vous sportifs, dont le plus grand triathlon d'Australie ont été annulés.

Le cyclone provoquera des «rafales de vent destructrices» pouvant atteindre 155 km/h par endroits, selon le Bureau météorologique. Les prévisionnistes estiment qu'il risque de toucher terre à marée haute, provoquant une «marée de tempête dangereuse».