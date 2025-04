Le plateau de LCI a viré au chaos lundi, entre le député RN Julien Odoul et l'avocat Patrick Klugman. Modérateur du débat, Darius Rochebin a peiné à calmer les esprits à la suite d'un «Fermez-la» du porte-parole de Marine Le Pen, condamnée à 5 ans d'inéligibilité.

Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

La condamnation de Marine Le Pen à l'inéligibilité ne rend pas les débats télévisés français plus sereins. Un récent exemple en date concerne l'ancien journaliste-star de la RTS, Darius Rochebin. Ce lundi 31 mars, sur son plateau en direct de LCI, le Romand a eu la bonne idée de recevoir le député et porte-parole du Rassemblement national (RN), Julien Odoul.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Face à l'avocat Patrick Klugman, opposant déclaré au clan Le Pen, le politicien a perdu ses nerfs. «Vous, fermez-la», lance Julien Odoul à l'homme de loi à sa gauche, qui le coupe dans sa diatribe sur les «motivations politiques» derrière ce jugement envers sa cheffe de file.

La difficile tâche de mettre fin au brouhaha

C'est là que le brouhaha commence. Patrick Klugman demande répétitivement des explications à cette saillie et apostrophe le modérateur du débat. Julien Odoul, lui, continue: «Vous êtes d'une hostilité insupportable!», «Je ne vous respecte pas, et c'est mon droit.» Et les deux hommes se répondent: «Vous n'êtes personne», «Vous aussi, vous n'êtes personne».

Tout ceci alors que Darius Rochebin gesticule pour mettre fin à cette séquence inaudible, en lâchant des «S'il vous plaît...» et des «Messieurs, ça suffit!» qui n'ont que peu d'effet. «M. Odoul, retirez le 'Fermez-la'», répète ensuite le journaliste suisse. Cette nouvelle stratégie calme quelque peu les esprits, mais se solde sur un échec.

Au final, le député RN ne retire pas ses propos déclencheurs. Et Darius Rochebin d'enchainer avec un sondage – réalisé pour «Le Figaro» – qui montre que 65% des Français «ne se disent 'pas choqués' par le jugement prononcé contre Marine Le Pen». En bref, l'actualité politique français continue, mais le brouhaha reste.