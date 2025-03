Yoko, un chimpanzé de 38 ans, entame un voyage de la Colombie vers un sanctuaire brésilien. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Colombie a entamé dimanche le transfert de son dernier chimpanzé en captivité d'un zoo de Pereira vers un sanctuaire au Brésil pour y vivre avec d'autres singes, après presque deux ans de solitude suite à la mort par balles de deux de ses compagnons.

Yoko, 38 ans, pesant 60 kg et presque édenté en raison des mauvais soins qu'il a reçus après avoir été acheté sur le marché noir, voyagera vers Sorocaba, dans l'État brésilien de Sao Paulo. L'AFP suit le début de son voyage, baptisé «Opération Arche de Noé», au cours duquel il restera éveillé dans une caisse et sera accompagné de son vétérinaire.

Un avion de l'armée de l'air colombienne l'emmènera d'abord à Bogota. Il sera ensuite transporté dans un avion-cargo jusqu'au Brésil, où les experts espèrent qu'il sera accepté par les autres primates et qu'il pourra interagir avec eux.

Acheté par un trafiquant de drogue

Son départ de Colombie «est profondément symbolique (...) Ces grands singes n'ont aucune raison d'être dans notre pays», a dit à l'AFP la sénatrice écologiste Andrea Padilla, qui l'a parrainé. Depuis 2018, Yoko vivait dans le bioparc Ukumarí de Pereira, où il était arrivé après avoir été saisi par la police alors qu'on tentait de l'emmener au Venezuela. Très jeune, il avait été acquis au marché noir par un trafiquant de drogue.

En 2023, Chita et Pancho, une femelle et un mâle, se sont échappés de ce zoo et ont été tués par les forces de sécurité en raison du risque qu'ils représentaient pour les communautés voisines. Ces événements ont suscité des protestations de la part des défenseurs des droits des animaux. Élevé comme un humain, habitué à regarder la télévision, Yoko avait des difficultés à socialiser avec les autres chimpanzés, selon ses gardiens. Cependant, il entretenait une relation étroite avec Chita, si bien qu'il a perdu son lien avec sa propre espèce après la mort de cette dernière.

Le chimpanzé est considéré comme une espèce «en danger» par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les territoires où il vit se situent principalement en Guinée, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Par excentricité, les mafieux colombiens ont acquis toutes sortes d'animaux exotiques comme animaux de compagnie ou pour entretenir leurs propres zoos.