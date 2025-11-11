DE
FR

Métro en panne
La République dominicaine fait face à un Black out

La République dominicaine est touchée par une panne d'électricité. La circulation du métro de la capitale, Saint-Domingue, a été interrompue.
Publié: 11.11.2025 à 23:09 heures
Partager
Écouter
Saint-Domingue est touché par une panne. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Compagnie d'électricité de la République dominicaine reconnait un «black-out» sans préciser l'étendue de la coupure alors que des journalistes de l'AFP à Saint-Domingue ont constaté l'absence de courant. La circulation du métro de la capitale a été interrompue.

«L'Entreprise de Transmission d'Électricité (ETED) informe que le service d'énergie électrique connaît actuellement une panne générale due à une avarie survenue dans le système de transmission», a annoncé dans un communiqué l'entreprise qui précise «travailler» pour rétablir le courant «le plus rapidement possible».

Métros et téléphérique en panne

Une agence de transports nationale a indiqué que le service de métro avait été interrompu. «A 13h25 (18h25 suisses), les sous-stations électriques Paraíso et Isabela, qui alimentent les Lignes 1 et 2 du Métro de Saint-Domingue, ainsi que la Ligne 1 du Téléphérique de Saint-Domingue, sont tombées hors service en raison de la déconnexion du Système Électrique National Interconnecté (SENI), provoquant la suspension immédiate du service dans ces deux systèmes de transport», a annoncé l'Office pour le Réaménagement des Transports (OPRET) dans un communiqué, soulignant que les passagers ont pu être évacués.

La République dominicaine est un pays de plus de 11 millions d'habitants qui a accueilli quelques 8 millions de touristes en 2022, attirés par ses plages et l'architecture coloniale de Saint-Domingue.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus