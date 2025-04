Cette oeuvre d'Andy Warhol disparue dans une commune du sud-est des Pays-Bas fin 2024 a probablement été jetée à la poubelle. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Adrien Schnarrenberger Journaliste Blick

Une oeuvre d'Andy Warhol disparue dans une commune du sud-est des Pays-Bas fin 2024 a probablement été jetée à la poubelle, a indiqué jeudi la municipalité, dans un communiqué relayant les résultats d'une enquête indépendante.

L'oeuvre de l'artiste à l'origine du mouvement Pop Art avait disparu fin 2024 lors des rénovations de l'hôtel de ville de la commune d'Uden, dans un contexte de réorganisation territoriale. «Il est très probable que les oeuvres d'art manquantes de la municipalité aient été accidentellement jetées avec les déchets encombrants», a déclaré la municipalité de Maashorst (Brabant-Septentrional).

La municipalité a indiqué avoir commissionné l'agence de recherche externe BING entre novembre 2024 et mars 2025 pour mener l'enquête sur la disparition de plusieurs oeuvres d'art, dont un exemplaire d'une sérigraphie d'Andy Warhol représentant Beatrix, reine-mère des Pays-Bas. «L'enquête a consisté principalement en des entretiens avec des fonctionnaires et des administrateurs impliqués», a précisé la municipalité.

Procédures floues

BING a conclu que des insuffisances étaient à l'origine de la disparition. «Par exemple, la propriété n'a pas été correctement attribuée, il n'y a pas eu de politiques et de procédures établies autour de la rénovation, et il n'y a pas eu d'action rapide lorsque les oeuvres d'art se sont avérées manquantes». «Il n'y avait pas non plus de lignes directrices pour l'enregistrement, le stockage, la conservation et la sécurité des oeuvres», a révélé l'enquête.

A la fin de sa vie, Andy Warhol a produit deux éditions de cette série représentant quatre reines, dont Beatrix. Une édition normale de 40 exemplaires et une «édition royale» de lithographies à l'effet scintillant.