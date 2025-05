Une victime du repas mortel aux champignons en Australie l'avait trouvé 'délicieux'. Erin Patterson, 50 ans, est jugée pour trois meurtres et une tentative de meurtre suite à ce déjeuner fatal en juillet 2023 dans l'État de Victoria.

Trois personnes sont mortes en Australie après avoir mangé un bœuf Wellington avec des champignons vénéneux. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Avant de mourir, l'une des victimes du «repas spécial» aux champignons vénéneux préparé par une Australienne, actuellement jugée pour avoir empoisonné ses invités, a affirmé à l'hôpital avoir trouvé ce plat «délicieux», a déclaré un médecin devant la justice.

Erin Patterson, 50 ans, est accusée de trois meurtres dont le mobile est inconnu, en juillet 2023, lors de ce procès très suivi par les médias et qui doit durer six semaines dans l'Etat australien de Victoria (sud-est). Elle doit répondre également d'une tentative de meurtre sur le pasteur Ian Wilkinson, seul survivant du repas.

Champignons vénéneux

Le docteur Christopher Webster, qui a pris en charge le couple Wilkinson à l'hôpital, a indiqué à la Cour qu'ils étaient «conscients» à leur arrivée à l'hôpital. «Ils étaient clairement malades mais (...) tous deux capables de communiquer librement,» a-t-il ajouté.

La veille, Ian et Heather Wilkinson avaient été invités par Mme Patterson à un déjeuner dans le village de Leongatha, dans le sud-est de l'Australie. Elle leur avait servi un bœuf Wellington, une spécialité de la cuisine anglaise à base de viande de bœuf et de pâte feuilletée, mais avec des champignons vénéneux.

Le médecin a d'abord pensé que le couple était victime d'une intoxication alimentaire à cause de la viande. «J'ai demandé à Heather quel était le goût du bœuf Wellington et elle m'a dit qu'il était délicieux», a-t-il déclaré au tribunal. Le jour suivant, un médecin d'un autre hôpital l'a appelé pour lui dire que les deux autres convives du déjeuner – les beaux-parents de l'accusée, Don et Gail Patterson – avaient possiblement été empoisonnés par les champignons.

Achat dans «un magasin chinois»

Ian et Heather Wilkinson ont alors été transférés dans un autre hôpital pour y recevoir des soins intensifs. Seul Heather Wilkinson a survécu après des semaines de traitement hospitalier. Erin Patterson est allée à l'hôpital deux jours après le déjeuner, mais est partie cinq minutes plus tard contre l'avis médical, a déclaré le docteur. «J'étais surpris», a-t-il confié à la Cour.

Elle s'était également montrée réticente à laisser les médecins examiner ses enfants, affirmant qu'elle avait retiré les champignons de leurs repas parce qu'ils étaient difficiles en ce qui concerne la nourriture.

La Cour a également entendu le témoignage de Matthew Patterson, le beau-frère de l'accusée, qui a déclaré l'avoir appelée pour demander d'où venaient les champignons. Erin Patterson lui a répondu qu'elle avait acheté certains des champignons dans un «magasin chinois», mais ne se souvenait pas lequel, selon lui.

«Un terrible accident»

Matthew Patterson a dit qu'il pensait que l'accusée était une mère dévouée qui avait de bonnes relations avec ses beaux-parents. Simon Patterson était séparé de l'accusée depuis 2015 et avait décliné l'invitation au repas.

A l'ouverture du procès la semaine dernière, la quinquagénaire a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, sa défense affirmant qu'il s'agissait d'un «terrible accident». Le parquet considère qu'Erin Patterson a délibérément empoisonné ses invités et qu'elle a veillé à ce que ni elle ni ses enfants ne consomment les champignons mortels.