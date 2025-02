Le rappeur MHD jugé en appel pour meurtre

Condamné en 2023 pour un meurtre commis en 2018, le rappeur français MHD et quatre co-accusés sont jugés cette semaine en appel à Créteil.

AFP Agence France-Presse

Le rappeur MHD est jugé cette semaine en appel à Créteil, après avoir été condamné en 2023 pour un meurtre commis en 2018 dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales.

MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, comparaît libre, comme deux autres de ses quatre co-accusés. Ils sont jugés en appel par la cour d'assises du Val-de-Marne située à Créteil, au sud de Paris, et interrogés à compter de mardi après-midi. Viendront ensuite les réquisitions de l'avocat général, prévues jeudi. Le verdict est espéré pour vendredi, après les derniers mots des accusés.

La victime avait 23 ans

Dans cette affaire, «c'est la loi du silence qui s'applique», a commenté auprès de l'AFP Me Jean-Christophe Tymoczko, avocat de l'un des co-accusés de MHD, après plusieurs jours d'auditions de témoins. Son client, qui a ouvert mardi le bal des interrogatoires, a déclaré aux juges que sa présence et celle de MHD sur le lieu des faits, rapportée par des témoins, était «une rumeur que les gens ont répété». En première instance, l'artiste avait clamé son innocence.

La cour d'assises de Paris avait condamné MHD, le 24 septembre 2023, à douze ans de réclusion criminelle, dans un procès où les peines des huit accusés allaient de 10 à 18 ans d'emprisonnement.

Ils doivent répondre de la mort de Loïc K.: dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, le jeune homme âgé de 23 ans, avait été renversé volontairement par une Mercedes dans le Xe arrondissement de Paris, puis passé à tabac par une dizaine d'hommes et lacéré de coups de couteaux, décédant quelques minutes après leur départ.

Frein à l'ascension musicale

Au cœur du dossier, un règlement de comptes entre jeunes de la cité des Chaufourniers, surnommée la «cité rouge», d'où viennent les accusés, et celle, voisine, de la Grange aux Belles, situées dans les Xe et XIXe arrondissements. Cette affaire a porté un coup de frein à la carrière de MHD, pionnier de l'«afro-trap», un mélange de hip-hop et de musiques africaines qui lui avait permis une ascension fulgurante sur la scène musicale.