Région traumatisée en 2011
Le Japon émet une alerte au tsunami après un séisme de magnitude 6,7

Un séisme de magnitude 6,7 au large du Japon déclenche une alerte au tsunami. L'agence météorologique japonaise prévoit des vagues jusqu'à un mètre de haut sur la côte d'Iwate. La population est appelée à s'éloigner des plages.
Publié: il y a 21 minutes
«Une alerte tsunami a été émise» pour le littoral d'Iwate, a annoncé la JMA dans un bulletin.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'agence météorologique du Japon (JMA) a émis dimanche une alerte au tsunami après un séisme de magnitude 6,7 au large du nord-est du pays. Le tremblement de terre s'est produit à 17H03 (08H03 GMT) au large du département d'Iwate, avec un risque de vagues de tsunami jusqu'à un mètre de haut, selon la même source. L'institut d'études géologiques américain (USGS) a, lui, évalué la secousse à 6,8 sur l'échelle de Richter.

«Une alerte tsunami a été émise» pour le littoral d'Iwate, a annoncé la JMA dans un bulletin, prévenant que les vagues pourraient atteindre la côte à tout moment. Le diffuseur public NHK a fait état de vagues de tsunami au large et appelé la population à s'éloigner des plages, bien que les directs télévisés montrent à ce stade une mer calme.

Traumatisme de 2011

La région est toujours traumatisée par le terrible séisme de magnitude 9,0 de 2011, qui avait déclenché un tsunami responsable de quelque 18'500 morts ou disparus. La catastrophe avait également entraîné la fusion de trois des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, pire désastre de ce type depuis Tchernobyl.

Le Japon se situe à la jonction de quatre plaques tectoniques, sur ladite «Ceinture de feu» du Pacifique. Le pays présente l'une des plus fortes activités sismiques au monde.

L'archipel de 125 millions d'habitants enregistre environ 1.500 tremblements de terre par an. La plupart sont faibles, même si les dégâts peuvent varier en fonction de leur localisation et de leur profondeur. 

