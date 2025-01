Cinq destinations de voyage singulières à découvrir en 2025

Les réseaux sociaux aujourd'hui fourmillent d'images de lieux de vacances paradisiaques. Dans cette mosaïque de tentations, comment faire le bon choix? Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel

Pour vous aider à y voir plus clair, l’équipe de CNN Travel a dressé une liste de destinations qui valent la peine d’être visitées en 2025 et dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.

1 Almaty, Kazakhstan

La cathédrale de l'Ascension, église orthodoxe russe se trouvant dans le parc Panfilov, dans le quartier est d'Almaty. Photo: Shutterstock

La plus grande ville du Kazakhstan est en tête de liste. Pour le média américain, c’est l'une des rares villes qui a tout pour elle: une excellente cuisine, une vie nocturne frénétique, une scène artistique et culturelle en plein essor et un accès facile à certains des paysages les plus étonnants et les plus intacts du monde (en espérant qu’ils le restent) grâce à sa position au pied des montagnes du Tian Shan.

Amalty est aussi considérée comme le berceau de la «cuisine néo nomade», un mélange de techniques culinaires modernes et d'ingrédients traditionnels utilisés par le peuple nomade des prairies du Kazakhstan.

2 Les Îles Andaman-et-Nicobar, Inde

Ruines d'une église presbytérienne sur l'île Ross, dans l'archipel Andaman-et-Nicobar. Photo: Shutterstock

Cet archipel a toujours été si difficile à visiter que la plupart des Indiens ne s'y sont jamais rendus. Mais cette situation pourrait changer avec le lancement, fin 2024, du premier vol international régulier entre Kuala Lumpur (Malaisie) et Port Blair, la capitale de ces îles.

Les rares chanceux qui ont pu s’y rendre comparent souvent cet archipel aux Maldives, mais avant que les grands groupes internationaux ne s'y installent. L'île Barren, qui abrite le seul volcan vivant de l'Inde, est accessible par bateau privé, et L'île Havelock, l’eldorado des plongeurs, se trouvent à quelques encablures de Port Blair.

3 Chemnitz, Allemagne

Vieille Mairie du centre historique de Chemnitz. Photo: Shutterstock

Autrefois rebaptisée Karl-Marx-Stadt, cette ville d'Allemagne de l'Est a pour emblème un gigantesque buste en bronze du philosophe communiste du XIXe siècle. Érigée en 1971, l'imposante sculpture, qui rappelle le passé prolétaire de la ville, est depuis longtemps l'une des principales attractions pour les touristes. Et Pourtant, Karl Marx n’est pas né dans cette ville, il ne l’a même jamais visitée.

En 2025, Chemnitz sera l'une des grandes capitales européennes de la culture, à grand renfort de festivals de jazz, d’indie rock, de danse, de spectacles de rue, de rallyes de voitures anciennes et d’expositions.

4 Monts Kaçkar, Turquie

La cascade Gelin Tulu Selalesi en plein automne. Photo: Anadolu via Getty Images

Nichée dans le nord-est de la Turquie, entre la mer Noire et la Géorgie, cette chaîne de montagnes s'étend sur un millier de kilomètres. Son climat doux et humide en fait une idylle alpine débordante de biodiversité. En été, les pentes sont tapissées de fleurs sauvages, ce qui rend la région très populaire auprès des randonneurs, tandis que les champs de noisettes et les plantations de thé laissent entrevoir les excellents produits de la région.

Les sommets escarpés des montagnes s'élèvent à près de 4000 mètres et leur ascension permet aux courageux de contempler quelques lacs glaciaires. Les chutes d'eau et les ruisseaux ne manquent pas non plus, avec la chute d'eau de Maral par exemple (63 mètres), l'une des plus hautes du pays.

5 Mendoza, Argentine

Le territoire de Mendoza se situe entre 800 et 1200m d'altitude. Cette altitude permet de contrebalancer le climat chaud et sec de la région, idéal pour la culture du raisin.

Alors que Buenos Aires s'enorgueillit à juste titre de sa scène gastronomique, Mendoza lui tient la dragée haute sur le territoire du vin. Située au pied de la Cordillère des Andes, cette ville est aussi surnommée en espagnol « paraíso del vino » («Le paradis du vin» en français). Au total, la région abrite environ 1200 exploitations viticoles, et le Malbec, ce cépage typique de l'Amérique du Sud y est particulièrement prisé. Cette ville cosmopolite est également connue pour ses restaurants et ses spas de classe mondiale, ses rues bordées d'arbres et son ciel ensoleillé.

Si vous n'avez pas peur de la foule, planifiez votre voyage durant la Fiesta de la Vendimia. Cet évènement organisé dans toute la province de Mendoza se déroule de janvier à mars, en plein été argentin. Chaque année, quelque 40'000 visiteurs viennent y déguster les nombreuses variétés de vin locales.