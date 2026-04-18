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Rappel de produits en Autriche
De la mort-aux-rats dans des petits pots pour bébés

La marque HiPP rappelle ses petits pots pour bébés en Autriche après un soupçon de contamination par un raticide. Une enquête criminelle est en cours, la consommation pourrait être mortelle.
Publié: 21:23 heures
Le rappel concerne ce produit.
Photo: dr
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AFP Agence France-Presse

Des petits pots pour bébés ont été rappelés à titre préventif par leur fournisseur en Autriche dans la nuit de vendredi à samedi en raison d'une possible contamination par un raticide, dans le cadre d'une tentative d'extorsion présumée.

La marque HiPP rappelle «l'ensemble de sa gamme de petits pots pour bébés vendus chez SPAR Autriche», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Il ne peut être exclu qu'une substance dangereuse ait été introduite par manipulation dans le produit 'HiPP Carotte / pomme de terre – 190 grammes' et la consommation peut être mortelle», a-t-elle ajouté.

Appel à témoins

Le rappel large est une mesure de précaution, le soupçon portant à ce stade sur un seul produit identifié, selon HiPP. Les pots manipulés ont été marqués à l'aide d'une étiquette blanche avec un cercle rouge. La police de la région du Burgenland (est) a lancé un appel à témoins, selon le communiqué de la marque.

L'Agence autrichienne pour la sécurité alimentaire (AGES) a précisé sur son site internet que «dans le cadre d'une enquête de la police criminelle, il existe un soupçon que certains pots aient été contaminés par du raticide».

«Il s'agirait d'une tentative d'extorsion présumée. D'après l'état actuel des informations, sont concernés un magasin SPAR à Eisenstadt (est)», a-t-elle expliqué, et «deux magasins Tesco en République tchèque» voisine.

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